تسجيل 5359 استثماراً عقارياً في دبي بـ 11 مليار درهم خلال مايو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكّدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي استمرارية تدفق الاستثمارات العقارية إلى الإمارة خلال مايو الماضي، موضحة أن عدد الاستثمارات العقارية بلغ 5359 استثماراً، بقيمة تجاوزت 11 مليار درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد 11 ألفاً و387 مستثمراً، يشكلون ما نسبته 66% من إجمالي عدد المستثمرين العقاريين المسجلين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو 2021.

عدد التصرفات

وأوضحت بيانات نشرة «علوم العقار» الصادرة عن الدائرة، أمس، أن عدد التصرفات العقارية المسجلة، خلال مايو الماضي، بلغ 6021 تصرفاً عقارياً، محققة بذلك نمواً كبيراً وصل إلى 197%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، و35%، مقارنة بمايو من عام 2019. ووفقاً للبيانات، بلغت قيمة التصرفات العقارية 21.8 مليار درهم خلال مايو 2021، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 221%، مقارنة بمايو 2020، حيث مثلت المبايعات العقارية ما نسبته 74% من إجمالي عدد التصرفات العقارية خلال مايو 2021، محققة نمواً تجاوز 214%، مقارنة بشهر مايو 2020.

الوساطة العقارية

وأظهرت نشرة «علوم العقار» أن قيمة الوساطة العقارية التي حققها الوسطاء العقاريين الفاعلين في السوق العقارية بدبي، وصلت إلى 827 مليون درهم منذ بداية العام الجاري ولغاية نهاية مايو 2021، في حين بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة خلال الفترة نفسها 253 ألفاً و959 عقداً، منها 53% عقود إيجار جديدة، و47% عقود مجددة، في حين حقق مؤشر البيع السكني 1.071 نقطة خلال مايو 2021، بمعدل نمو 7.1% مقارنة بسنة الأساس.

نمو متزايد

وأشارت النشرة إلى أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة نمواً متزايداً وانتعاشاً أكبر للقطاع العقاري، مع اقتراب انطلاق فعاليات «إكسبو 2020»، التي ستستقطب بدورها السياح والزوّار من مختلف أنحاء العالم، وستشكّل فرصة كبيرة للقطاع العقاري لتعزيز مكانته إقليمياً وعالمياً على حد سواء.

أفضل 5 مناطق من حيث قيمة المبايعات

أظهرت نشرة «علوم العقار» الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أفضل خمس مناطق من حيث قيمة المبايعات للشقق والفلل، موضحة أنه في فئة الفلل تصدّرت «حدائق الشيخ محمد بن راشد» تلك المناطق، خلال شهر مايو الماضي، تلتها «وادي الصفا 5»، ومن ثم «وادي الصفا 7»، تبعتها «الثنية الرابعة»، ثم «نخلة جميرا».

وفي ما يتعلق بفئة الشقق، جاءت الصدارة خلال مايو 2021 كالتالي: «مرسى دبي»، «برج خليفة»، «نخلة جميرا»، «الخليج التجاري»، «الثنية الخامسة»، على التوالي.

6021 تصرفاً عقارياً في مايو الماضي بنمو نسبته 197% مقارنة بمايو 2020.

• المستثمرون الجدد يشكّلون 66% من إجمالي المستثمرين المسجلين منذ بداية 2021.

• المبايعات العقارية استحوذت على 74% من إجمالي التصرفات خلال مايو.

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