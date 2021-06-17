7.78 مليارات درهم تداولات الخليجيين في أسواق المال المحلية منذ بداية 2021

المصدر: أبوظبي ■ وام

بلغ إجمالي تداولات المستثمرين الخليجيين في أسواق المال المحلية، 7.78 مليارات درهم بيعاً وشراء، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية النصف الأول من يونيو الجاري، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن الأسواق.

ويظهر الرصد الخاص بحركة المستثمرين الخليجيين، منذ بداية العام الجاري، نمو إجمالي تداولاتهم في الأسواق المالية الإماراتية بنسبة 23.5% تقريباً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

وشكلت تداولات هذه الشريحة المهمة من المستثمرين نحو 2.5% من إجمالي قيمة التداولات المسجلة في الأسواق المالية خلال فترة الرصد.

وبلغت قيمة تداولات المستثمرين الخليجيين في سوق دبي المالي 4.558 مليارات درهم بيعاً وشراء، منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية النصف الأول من يونيو الجاري، حيث توزعت استثماراتهم بواقع 2.28 مليار درهم عمليات شراء، مقابل عمليات بيع بقيمة 2.168 مليار درهم خلال فترة الرصد.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد بلغت قيمة تداولات المستثمرين الخليجيين، 3.23 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.494 مليار درهم تقريباً عمليات شراء، مقابل 1.735 مليار درهم.

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