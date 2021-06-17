«أراضي دبي»: 862 مليون درهم تصرفات العقارات في الإمارة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجلت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 862 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 272 مبايعة بقيمة 708.45 ملايين درهم، منها 54 مبايعة لأراضٍ بقيمة 198.58 مليون درهم، و218 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 509.86 ملايين درهم.

تصرفات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة «المركاض»، تليها مبايعتان بقيمة ستة ملايين درهم لكل منهما في منطقة «الحبية الرابعة».

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبية الرابعة» بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم، وثالثة في «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها تسع مبايعات بقيمة 35 مليون درهم.

الشقق والفلل

وجاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعتان بقيمة 20 مليون درهم و19 مليون درهم على التوالي، في المنطقة نفسها.

وتصدّرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم، وثالثة في منطقة «برج خليفة» بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

الرهون والهبات

بدورها، سجلت الرهونات قيمة قدرها 121.33 مليون درهم، منها 26 رهناً لأراضٍ بقيمة 43.98 مليون درهم، و77 رهناً لفلل وشقق بقيمة 77.35 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «ند الشبا الثالثة» بقيمة 13 مليون درهم، وأخرى في منطقة «وادي الصفا 5» بقيمة 11 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 31 هبة بقيمة 32.74 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بقيمة 22 مليون درهم، وأخرى في منطقة «البرشاء جنوب الخامسة» بقيمة خمسة ملايين درهم.

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