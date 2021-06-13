عروض صيفية استثنائية في متاجر لولو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت متاجر لولو عروض التوفير الشهيرة للمتسوقين والتي تقدم صفقات واسعة على المنتجات مثل: السلع التموينية، المأكولات الطازجة، المستلزمات المنزلية، الألعاب، الإلكترونيات، الملابس وغيرها الكثير بأسعار أستثنائية هي: 10، 15 و20 درهم فقط.

يسري العرض الترويجي حتى 21 يونيو في جميع متاجر لولو في الدولة، وتتوفر العروض عبر موقع لولو الإلكتروني.

وبهذه المناسبة قال مدير المشتريات في مجموعة لولو مجيب عبدالرحمن: "مع حلول فصل الصيف وانتهاء الفصول الدراسية، اصبحت العائلات أكثر أرتباطاً بالمنزل ولذلك ستزيد الحوجه للمستلزمات المنزلية. لدينا في لولو تشكيلات واسعة من المنتجات الغذائية واكسسوارات الأناقة والملابس الصيفية التي تتناسب مع مختلف أذواق المتسوقين. سيساعد هذا العرض عملائنا الكرام للاستفادة من خصومات كبير على جميع مستلزماتهم اليومية".

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