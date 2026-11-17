أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري المؤقت بحق منشأة "لؤلؤة الشام لشوي الأسماك"، التي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-1030808)، في ميناء زايد بأبوظبي، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة تكرار مخالفات عالية الخطورة خلال سنة، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر حتى زوال أسباب المخالفة، مع إمكانية استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل والالتزام بجميع متطلبات السلامة الغذائية.

وأشارت الهيئة إلى أن إجراءات الإغلاق الإداري ورصد التجاوزات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، حيث تخضع المنشآت الغذائية لعمليات تفتيش دورية للتحقق من مدى امتثالها للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة، بما يعزز الحماية الاستباقية للمستهلكين ويضمن التزام المنشآت بمتطلبات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الغذائية، أو عند الشك في سلامة أي مادة غذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، ليتولى مفتشو الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وصولاً إلى ضمان غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.