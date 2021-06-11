«شبكة شراكات الأعمال» يجمع 6 شركات ناشئة مع 3 مؤسسات رئيسة في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أثمر برنامج «شبكة شراكات الأعمال»، التابع لمبادرة «دبي للمشاريع الناشئة» إحدى المبادرات المبتكرة لغرفة تجارة وصناعة دبي لدعم ريادة الأعمال، عن عدد من الشراكات الاستراتيجية بين ثلاث شركات رائدة في دبي، وست شركات ناشئة تقنية، ليختتم بذلك البرنامج دورته لعام 2021، ما يعكس نجاح البرنامج في توفير منصة انطلاق مثالية للشركات الناشئة في عالم الأعمال.

وذكرت الغرفة في بيان، أمس، أن «دورة 2021»، التي اختتمت أخيراً، شهدت مشاركة 13 شركة ناشئة في المرحلة الأخيرة من البرنامج، حيث استعرضت مشروعاتها أمام الشركات الرئيسة الرائدة في دبي المنضمة للبرنامج، وتم الإعلان عن ست خطط لشراكات واتفاقات بين هذه الشركات والمشروعات الناشئة المشاركة في البرنامج، التي قامت بتوفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها هذه الشركات الرئيسة.

مشاركات جديدة

وأشارت الغرفة إلى أن 73% من المشاركين في دورة البرنامج لم يسبق لهم الانضمام إلى مسرعة أو حاضنة أعمال، في حين أن 50% من الشركات الناشئة المشاركة في دورات برنامج «شبكة شراكات الأعمال»، جاءت من خارج الدولة.

وشارك في الدورة الحالية من برنامج «شبكة شراكات الأعمال 2021»، ثلاث مؤسسات وشركات رئيسة رائدة في إمارة دبي، وهي غرفة تجارة وصناعة دبي، وشركة «دي إتش إل» وبنك الإمارات دبي الوطني.

وقامت الشركات الرئيسة خلال الفعالية الإلكترونية بتقييم الشركات الناشئة التي تأهلت للبرنامج، والتي بلغ عددها 13 شركة ناشئة، حيث قام المتأهلون للبرنامج بعرض حلولهم المبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجهها الشركات الرئيسة الثلاث.

اتفاقات

واتفقت «غرفة دبي» على التعاون مع «زدبول» (ZPOOL) و«فاليو جرد» (Value Grid) و«ديجيتال فالكون» (Digital Falcon)، فيما اتفقت شركة «دي اتش إل» على التعاون مع «أوتوجي» (Ottogee)، بينما اختار بنك الإمارات دبي الوطني التعاون مع شركتي «إن-دي» (IN-D) و«إيه آي» (AI).

الرقمنة

وقالت مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في «غرفة دبي»، ناتاليا سيشيفا، إن الدورة الحالية من برنامج «شبكة شراكات الأعمال 2021»، عززت التوجه السائد في بيئة الأعمال نحو الرقمنة، وأظهرت الحاجة إلى اعتماد الحلول الرقمية المبتكرة من قبل الشركات، لافتةً إلى أن المستقبل هو ملك الشركات التي تتقن الاستثمار بالحلول الذكية.

منصة مثالية

وأضافت سيشيفا إن البرنامج نجح في توفير منصة مثالية لشراكات الأعمال الاستراتيجية، للاستفادة من فرص لقاءات الأعمال، وتطوير مهاراتها، ومساعدتها على دخول سوق العمل.

شراكات مربحة

يهدف برنامج «شبكة شراكات الأعمال» إلى وصل الشركات والمؤسسات المختلفة في الإمارة، مع أصحاب المشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف إنشاء شراكات مربحة تحقق الأهداف المشتركة.

ويعد «شبكة شراكات الأعمال» برنامجاً مبتكراً لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، عبر إتاحة المجال لها للعمل مع شركاء مرموقين، ما يكسبها مميزات عدة، منها اكتساب الخبرة والمهارات اللازمة للعمل على تطوير المشروعات الخاصة لهذه الشركات.

50% من الشركات الناشئة المشاركة في دورات البرنامج، قدمت من خارج الدولة.

• شركات ناشئة توفر حلولاً لتحديات تواجهها «غرفة دبي» و«دي إتش إل» و«الإمارات دبي الوطني».

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