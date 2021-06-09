الاتحاد للطيران تستعيد 90% من وجهاتها قبل الجائحة خلال الصيف

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قالت الاتحاد للطيران إنها استعادت حوالي 90% من وجهاتها خلال الموسم الصيفي مقارنة بالوجهات التي كانت تقوم بتسيير رحلات إليها قبل جائجة "كوفيد -19" موضحة أنها تقوم حاليا بتسيير رحلات إلى 65 وجهة مقابل 73 وجهة في شهر فبراير 2020 قبل الجائحة مباشرة.

وأوضحت الاتحاد للطيران أنها استانفت رحلاتها إلى 65 وجهة في 44 دولة حول العالم، منها 6 وجهات مخصصة في قطاع الشحن الجوي، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية عديدة على ارتفاع الطلب خلال فترة الصيف.

وأوضح متحدث رسمي باسم الناقلة في تصريحات صحافية، أن الاتحاد للطيران تعتزم تشغيل رحلات اضافية على شبكة وجهاتها خلال الأسابيع القادمة، ليصل بذلك عدد رحلاتها الموسمية في فترة الصيف إلى 12 رحلة أسبوعياً، مشيراً إلى أنه يتم تشغيل الرحلات الموسمية يومين في الأسبوع وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.

ونوه المتحدث إلى أنه مع تخفيف القيود على السفر واعتماد الممرات الآمنة، تستمر الاتحاد للطيران في زيادة عدد الرحلات والخدمات عبر شبكة وجهاتها خلال الفترة المقبلة خاصة إلى الدول التي يوجد بينها وبين الإمارات ممرات آمنة لتوفير خيارات سفر آمنة وأكثر سلاسة للمسافرين، مشيراً إلى أن الوجهات الآمنة شجعت الكثيرين من المواطنين والمقيمين على السفر خلال الصيف خاصة وأنه لا يلزم وجود حجر صحي عند السفر إليها.

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