«شعاع» وصندوقها يبيعان كامل حصصهما في «الخليجي التجاري»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «شعاع كابيتال» أمس، عن بيع حصتها البالغة 34 مليوناً و648 ألفاً و71 سهماً، والتي تمثل نحو 3.8% من «المصرف الخليجي التجاري»، لـ«مجموعة جي إف إتش المالية»، متوقعة أن ينعكس الأثر الإيجابي لعملية البيع على نتائج الشركة المالية للربع الثاني من العام الجاري.

وتمثل عملية بيع أسهم «المصرف الخليجي التجاري» تقدماً مستمراً في خطة «شعاع» المعلنة مسبقاً من حيث التخارج من الأصول غير الأساسية.

وأفادت الشركة في بيان، بأنه إضافة إلى ذلك، قام صندوق «جولديلوكس» المدار بواسطة شركة «شعاع جي ام سي ليميتيد»، وهي شركة تابعة لـ«شعاع»، ببيع حصة تبلغ 87 مليوناً و78 ألفاً و724 سهماً، تمثل نحو 9.76% من «المصرف الخليجي التجاري» أيضاً إلى «مجموعة جي إف إتش المالية».

وأشارت إلى أنه بعد عملية البيع هذه، لم تعد تمتلك «شعاع» و«جولديلوكس» أي حصة في «المصرف الخليجي التجاري». وقال المدير العام، رئيس قسم الأسواق العامة والخاصة في «شعاع كابيتال»، أجيت جوشي: «كنا واضحين للغاية بشأن هدفنا المتمثل في تقليص وحدة الأصول غير الأساسية كجزء من استراتيجيتنا الشاملة لتحسين النمو، ويتماشى هذا البيع مع هذه الاستراتيجية، ويُظهر علامة فارقة أخرى في عملية تقليص وحدة الأصول غير الأساسية، ما يسمح لـ(شعاع) بالتركيز على دفع النمو، وخلق المزيد من القيمة لمستثمرينا».

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