1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.7 مليار درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، بتسجيل 358 مبايعة بقيمة 1.34 مليار درهم، منها 59 مبايعة لأراضٍ بقيمة 701.58 مليون درهم، و299 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 634.55 مليون درهم، بينما سجلت الرهونات 152.81 مليون درهم، فيما شهدت الهبات تسجيل خمس هبات بقيمة 225.1 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 330 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، في حين تصدرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 176 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى، بينما تصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 116 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news