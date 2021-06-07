أسواق المال المحلية ترفع سيولتها إلى 3 مليارات درهم خلال جلستين

المصدر: أبوظبي ■ وام

زادت أسواق المال المحلية من وتيرة تحسنها في جلسة منتصف الأسبوع أمس، ما عزز صعود المؤشرات العامة إلى مستويات تمهد لتحقيق اختراقات جديدة خلال الأيام المقبلة، بحسب ما تظهره معطيات التحليل الفني.

وجاءت المكاسب المتحققة مع استمرار تدفق السيولة إلى قاعات التداول، حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة 1.68 مليار درهم، ما رفع من إجمالي قيمة الصفقات خلال جلستين إلى نحو ثلاثة مليارات درهم.

وكانت الأسواق تفاعلت مع بعض الأخبار الإيجابية التي صدرت عن شركات مدرجة، الأمر الذي قفز بأسعار أسهم هذه الشركات بقوة في ختام التعاملات.

وعلى مستوى حركة المؤشرات العامة، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.64% بالغاً مستوى 2839 نقطة، في حين أقفل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 6646 نقطة بزيادة نسبتها 0.34% مقارنة باليوم السابق. وجاء الدعم الأكبر للنشاط في سوق دبي المالي من سهم «إعمار» الذي حلق إلى مستوى 4.11 دراهم، وذلك عقب إعلان الشركة عن نمو مبيعاتها بنسبة كبيرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ما حفز على الاستثمار في السهم الذي جاوزت قيمة الصفقات المبرمة عليه 110 ملايين درهم.

وانعكس الأداء الإيجابي لسهم «إعمار» على شريحة كبيرة من الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي، حيث ارتفع سهم «إعمار مولز» إلى 2.01 درهم و«إعمار للتطوير» إلى 3.72 دراهم و«داماك» إلى 1.30 درهم، بالإضافة إلى سهم «بنك دبي الإسلامي» الصاعد إلى 4.97 دراهم. وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم «اتصالات» إلى 22 درهماً، كما شملت قائمة الرابحين سهم «بنك أبوظبي الأول» الصاعد إلى 16.90 درهماً وسهم شركة «الدار» إلى 3.76 دراهم و«أدنوك للتوزيع» إلى 4.36 دراهم، فيما واصل سهم «العالمية القابضة» صعوده إلى مستوى 96.75 درهماً.

يشار إلى أن جلسة أمس شهدت تداول 328 مليون سهم، نفذت من خلال 7059 صفقة، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن الأسواق.

• تداول 328 مليون سهم نفذت من خلال 7059 صفقة.

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