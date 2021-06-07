1.4 مليار درهم تعاملات أسواق المال الإماراتية

المصدر: أبوظبي ■ وام

واصلت أسواق المال الإماراتية مسيرة تحسّنها مع بداية تعاملات اليوم الأول من الأسبوع، وسط استمرار عمليات التداول المكثفة للمؤسسات الأجنبية والمحلية على شريحة من الأسهم القيادية.

ومع تواصل التحسّن في الأداء، فقد تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة في ختام التعاملات مستوى 1.4 مليار درهم.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.26%، بالغاً مستوى 6623 نقطة، مقارنة بجلسة آخر الأسبوع، الخميس الماضي، فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2820 نقطة.

ونجح سهم «إعمار» بسوق دبي المالي في الارتفاع إلى 4.05 دراهم، وسهم بنك دبي الإسلامي إلى 4.92 دراهم، وسهم «السوق» إلى 1.15 درهم، و«شعاع» إلى 63 فلساً، فيما بلغت قيمة التداولات في سوق دبي المالي 156 مليون درهم، وعدد الأسهم المتداولة 91 مليون سهم، نفذت من خلال 1769 صفقة.

وفي أبوظبي، واصل سهم «العالمية القابضة» استقطاب الجزء الأكبر من سيولة الأسواق، إذ جاوزت قيمة تداولاته 683 مليون درهم مرتفعاً إلى 96.2 درهماً. كما برز نجم سهم «الدار العقارية» الصاعد إلى 3.75 دراهم عقب عمليات تجميع نفذت على السهم خلال الأيام الماضية، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه نحو 200 مليون درهم.

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