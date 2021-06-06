«إعمار»: 250% نمواً في مبيعات العقارات في دبي خلال 5 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة إعمار العقارية، عن تسجيلها زيادة في مبيعات العقارات في دبي بنحو 250% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن إجمالي مبيعاتها العقارية بلغ 10.5 مليارات درهم، مقابل ثلاثة مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي، متوقعة نمواً أعلى للنصف الأول من عام 2021.

وقال مؤسّس «إعمار»، محمّد العبار، إن هذه الأرقام تظهر مرة أخرى مرونة مجموعة الشركة وجودة منتجاتها وشغف عملائها وموظّفيها.

وعبّر عن ثقته بأن سوق العقارات في دبي يشكّل مجدداً فرصة سانحة للنموّ، وذلك على ضوء السياسات الحكيمة لدولة الإمارات، ما يضع «إعمار» في موقع مثالي للاستفادة من ذلك.

ووفقاً للبيان، فقد أطلقت «إعمار» منذ بداية عام 2021 مجموعة إصدارات عقارية ناجحة، مثل: «غولف بلايس تيراسز» في «دبي هيلز استيت»، و«كايا» و«بلِس» في «المرابع العربية 3»، و«بالاس بيتش ريزيدنس» في «إعمار بيتشفرونت». كما سلمت وحدات سكنية في «دبي هيلز استيت»، وخور دبي، ووسط مدينة دبي، و«إعمار الجنوب».

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