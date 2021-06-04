انخفاضات سعرية تُحسّن الطلب على المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات راوحت قيمتها بين 2.25 درهم و3.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن عودة الذهب إلى الانخفاضات السعرية أخيراً، عقب ارتفاعات استمرت ثلاثة أسابيع متتالية، دعم تحسّن الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، لاسيما مع توجه بعض المتعاملين لشراء هدايا المشغولات، تحوطاً من ارتفاع الأسعار مجدداً.

وأوضحوا أن معظم التعاملات تتم على قطع الذهب من الأوزان الصغيرة، مع ترقب بعض المتعاملين لمزيد من الانخفاضات.

أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات راوحت قيمتها بين 2.25 درهم و3.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 226 درهماً، بانخفاض قيمته 3.5 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 212 درهماً، بتراجع بلغ 3.25 دراهم. ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 202.5 درهم بانخفاض قيمته ثلاثة دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 173.75 درهماً بتراجع بلغ 2.25 درهم.

توجهات المتعاملين

وقال المتعامل محمد سميح، إنه اشترى قطعتي مشغولات ذهبية كهدايا، للاستفادة من تراجع أسعار الذهب حالياً، لافتاً إلى توقعات بعودة الأسعار للارتفاع بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال المتعامل أحمد عبدالله، إنه كان يترقب أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ويؤجل عملية الشراء في فترات الارتفاعات السعرية، مشيراً إلى أنه فور تراجع الأسعار قرر شراء بعض هدايا المشغولات الذهبية التي تركزت في الأوزان الصغيرة، لتتناسب مع المخصصات المالية التي وضعها.

واتفقت المتعاملة سماح أشرف، بأنها بادرت إلى شراء قطعتين من المشغولات الذهبية من الأوزان الصغيرة، فور تسجيل الذهب انخفاضات سعرية أخيراً.

تحسّن الطلب

إلى ذلك، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد التهامي، إن الأسواق سجلت أخيراً تحسناً في الطلب على المشغولات الذهبية، بدعم من الانخفاضات السعرية للذهب أخيراً.

ولفت التهامي إلى أن «التحسن» لايزال محدوداً، متوقعاً ارتفاع الإقبال على شراء المشغولات الذهبية خلال الأيام المقبلة، في حال استقرار الأسعار عند معدلات مقاربة، أو تسجيل انخفاضات سعرية إضافية.

أما مدير المبيعات في محل «التخيل للمجوهرات»، سمير علي، فأرجع تحسّن الطلب على شراء المشغولات الذهبية حالياً إلى عودة أسعار الذهب للانخفاض عقب ارتفاعات سعرية استمرت ثلاثة أسابيع متتالية، إضافة إلى توجه عدد من المتعاملين لشراء هدايا المشغولات، تحوطاً من عودة الأسعار لتسجيل ارتفاعات جديدة.

وأوضح أن الأسواق شهدت إقبالاً محدوداً من متعاملين على شراء العملات الذهبية بأوزان صغيرة ومتوسطة لأغراض تتعلق بالادخار والهدايا، لاسيما مع كون العملات من المنتجات التي تصلح للاستخدام في كلا الغرضين.

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في محل «لاروز للمجوهرات»، أحمد ملهم، إن مبيعات المشغولات الذهبية سجلت تحسناً في معدلات الإقبال أخيراً، بعد فترة من الارتفاعات السعرية.

وأوضح أن معظم التعاملات تتم على قطع الذهب من الأوزان الصغيرة، مع ترقب بعض المتعاملين لمزيد من الانخفاضات.

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