«إريكسون» تعرض مشروعات إماراتية مبتكرة في «إكسبو 2020»

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفادت شركة «إريكسون» الدولية للتقنية بأنها تعتزم عرض مشروعات إماراتية تقنية مبتكرة في جناح السويد، المشارك بمعرض «إكسبو 2020 دبي» المرتقب، مشيرة إلى أن تلك المشروعات ستكون من الفِرَق الفائزة في المسابقة «هاكاثون»، التي أطلقتها أخيراً برعاية وزارة الاقتصاد.

وقال رئيس الشؤون الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي في «إريكسون»، حميد إسماعيل الجناحي، إن المسابقة التي تستهدف المواطنين والمقيمين على حد سواء، عبر مركز الابتكار التابع للشركة في الإمارات، تركز على مشروعات الحلول المبتكرة التي تتوافق مع «رؤية الإمارات 2021».

مسابقة مفتوحة

وأضاف الجناحي لـ«الإمارات اليوم» أن المسابقة مفتوحة أمام جميع المطورين المحترفين، والمبرمجين والمصممين والمهندسين، ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا، وطلاب الجامعات، والأفراد المبدعين من جميع المؤسسات الخاصة والعامة الموجودة في الدولة، مشيراً إلى أن يوم أمس الثالث من يونيو، كان الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

وذكر الجناحي أنه سيتم اختيار جميع الطلبات المؤهلة التي تستوفي المعايير للمضي في المسابقة، لافتاً إلى أن الفِرَق المختارة ستستفيد من ورش عمل توجيهية قبل مرحلة العرض التقديمي.

وأفاد بأنه بعد مراجعة المشروعات، ستعلن لجنة التحكيم عن المتأهلين للتصفيات النهائية التي ستقام في 16 يونيو الجاري.

اختيار 6 فرق

وبيّن الجناحي أنه سيتم اختيار ستة فرق فائزة في نهاية الـ«هاكاثون»، حيث سيفوز فريق واحد في كل محور من محاور التركيز الستة لـ«رؤية الإمارات 2021»، وهي: الوصول إلى نظام صحي بمعايير عالمية، نظام تعليمي رفيع المستوى لتسهيل رحلة التعلم والوصول إلى التعليم مع التركيز على بناء مستقبل التعليم، بناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار واقتصاد رقمي، بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، مجتمع آمن وقضاء عادل، ومجتمع متلاحم محافظ على هويته التي تتخطى الحدود.

وأضاف أن الفرق الفائزة ستحصل على الدعم في عملية اختبار الحلول التي تقدمها، كما ستتاح لها أيضاً فرصة عرض حلولها في الجناح السويدي بـ«إكسبو دبي»، فيما سيحصل فريق واحد على الجائزة الكبرى، التي تتمثل في زيارة المقر الرئيس لشركة «إريكسون» بالسويد، لعرض الحل الذي ابتكروه، والتفاعل مع مجتمع رواد الأعمال.

استقطاب

وقال الجناحي إن المسابقة، التي تأتي تحت شعار «معاً عن بُعد»، تهدف إلى استقطاب أفكار جديدة، وتحفيز الابتكارات في القطاعات المستهدفة، وذلك عبر التواصل مع المبتكرين والمبدعين في الإمارات، لتطوير حلول قائمة على التكنولوجيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news