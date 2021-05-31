869 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 869 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، بتسجيل الدائرة 237 مبايعة بقيمة 636.47 مليون درهم، منها 41 مبايعة لأراضٍ بقيمة 192.88 مليون درهم، و196 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 443.59 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 212.59 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل سبع هبات بـ20.2 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، إذ سجلت ثلاث مبايعات الأولى بقيمة 20 مليون درهم، والثانية بـ15 مليون درهم، فيما بلغت قيمة المبايعة الثالثة 14 مليون درهم.

وتصدرت «الحبية الثالثة»، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بـ24 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها تسع مبايعات بـ99 مليون درهم، وثالثة في منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها ثماني مبايعات بـ31 مليون درهم.

أمّا في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعتان في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، الأولى بقيمة 25 مليون درهم، والثانية بـ16 مليون درهم، كما شهدت «منطقة وادي الصفا 3» مبايعة بـ13 مليون درهم.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 29 مبايعة بـ80 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 17 مبايعة بـ41 مليون درهم، وثالثة في منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 13 مبايعة بخمسة ملايين درهم.

• «مرسى دبي» تسجل 29 مبايعة بـ80 مليون درهم.

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