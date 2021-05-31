"شروق": تطور مشروعين في مدينتي الشارقة وخورفكان بتكلفة 197 مليون درهم

المصدر: الشارقة –الإمارات اليوم

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مروان بن جاسم السركال، عن إطلاق وتطوير مشروعين شاطئيين جديدين الأول "شاطئ اللؤلؤية" في مدينة خورفكان، والثاني "شاطئ الحيرة" في مدينة الشارقة بتكلفة إجمالية للمشروعين تبلغ 197 مليون درهم، حيث يتضمنان مجموعة من المرافق والمنشآت.

وأشار خلال تصريحات صحافية عبر برنامج الخط المباشر لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إلى أن هذين المشروعين يجسدان توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتطوير المساحات الترفيهية.

وأفاد الرئيس التنفيذي لـ"شروق" أن العمل سيبدأ قريباً على مشروع "شاطئ اللؤلؤية"، الذي يقع على الساحل الشرقي لمدينة خورفكان، حيث يمتد طول شاطئ اللؤلؤية على 1.6 كيلومتر، وتقدر تكلفة المشروع، المقرر الانتهاء منه في شهر نوفمبر من العام المقبل، بنحو 110 مليون درهم.

وأضاف أن "شاطئ اللؤلؤية سيتضمن ملاعب للأطفال وحمام سباحة، وشاطئ آمن ومفتوح للجميع وآخر مخصص للسيدات، كما سيتضمن مطاعم بانورامية ومقاه وأكواخ شاطئية، وممشى مائي بالإضافة إلى سينما مفتوحة وصالة خارجية للمناسبات والمؤتمرات، وستكون جميع المباني والمرافق في المشروع زجاجية تتيح للزائر رؤية البحر وجبال خورفكان من كل اتجاه.

وأشار إلى أن "مشروع الشاطئ سيحتوي على منافذ تجزئة وأكشاك ومواقف للسيارات إلى جانب نادي رياضي، ومسار مخصص للجري وآخر للدراجات الهوائية، وحديقة للتسلق في وسط "شاطئ المغامرات" يتضمن منزلقات مائية، كما يخصص المشروع "شاطئ آمن" وهو شاطئ معزول للأطفال يتيح لهم السباحة واللعب في مستوى منخفض من الماء ومحاط بألواح لضمان حمايتهم، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للتخييم في المنازل المتنقلة (كارافان) ومرافق للاستحمام، ودورات مياه وغرف لتبديل الملابس.

وأضاف أن "مشروع "شاطئ اللؤلؤية" سيقدم تجربة جديدة من خلال إقامة العديد من المرافق والأنشطة في جبل سويفة القريب من الشاطئ بما يشكل وجهة سياحية تضاف إلى محفظة وجهات "شروق"، مشيراً إلى تطوير عدد من مسارات التسلق متاحة لجميع الفئات العمرية وخاصة لمحبي المغامرات، ومسار للدرجات الهوائية، ومسار جبلي انزلاقي، وتجربة استرخاء على ألواح زجاجية أو على الشباك، وبما يتوافق مع معاير السلامة العالمية، فضلاً عن اشتمال الجبل لمشروع ضيافة جديد للهيئة يتضمن غرفاً مستقلة على ارتفاعات مختلفة.

"شاطئ الحيرة"

وقال السركال إن "الهيئة بدأت العمل على تطوير مشروع "شاطئ الحيرة" في فبراير 2021 وذلك على موقع مطل على مياه الخليج العربي في منطقة حيوية تحتضن مجموعة من المنتجعات، فضلاً عن أنه يبعد 20 دقيقة عن مطار الشارقة الدولي، ويمتد طول شاطئ الحيرة على 3.5 كيلومتر وتقدر تكلفة المشروع، المقرر إنجازه نهاية شهر أكتوبر المقبل، بنحو87 مليون درهم."

ويستهدف المشروع إنشاء مرسى للقوارب، و3 مجمعات سيتكون كل منها من 6 وحدات تشمل مطاعم ومقاه ومتاجر تجزئة على شاطئ البحر، كما سيحتضن المشروع مجموعة من المرافق والأماكن المخصصة للياقة البدنية تشمل: مسارين للجري وللدراجات بمسافة 0330 متر لكل منهما، وملاعب رياضية ومناطق ألعاب للأطفال وحدائق مصممة على الطراز الإسلامي، بالإضافة إلى منطقة للفعاليات والمناسبات الخاصة، وأخرى للأكشاك، على أن يتضمن المشروع عند اكتماله 700 موقف للسيارات وأماكن مخصصة لتبديل الملابس وحمامات وغرفاً للصلاة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"شروق" بأن الشاطئ يستقبل حالياً الزوار بصفة مؤقتة لنهاية العام الجاري في المرافق التي توفرها الهيئة وهي، 6 عربات الطعام وأكشاكاً على شكل أكواخ ملونة ذات طابع أوروبي، ومنطقة مخصصة للألعاب، ومجموعة منافذ للمأكولات.

وقال السركال: "يأتي إطلاق هذين المشروعين في إطار خطة "شروق" لإنشاء مشاريع تنموية في مختلف مناطق إمارة الشارقة، ودعم محفظة مشاريعها بالوجهات الشاطئية العائلية تماشياً مع التوسع السكاني في الإمارة وتلبية متطلباتهم بالوجهات الشاطئية التي تقدم خدمات متكاملة تضمن الرفاهية والراحة لجميع أفراد العائلة وزوار الإمارة".

وأشار إلى أن "الهيئة في الوقت الذي تعمل فيه على هذين المشروعين، فإنها تباشر المرحلة الثانية لشاطئ خورفكان والتي ستتضمن تطوير النصف الثاني من الساحل بطول واحد كيلو متر تلبية للإقبال الكبير الذي شهده الشاطئ من العائلات في الإمارة والدولة والسياح "، لافتا إلى أن مجمل هذه المشاريع التي سيتم ربطها ببعض تقدم مشهداً سياحياً نوعياً في المنطقة".

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