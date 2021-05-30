ارتفاعات جديدة بأسعار البنزين خلال يونيو

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، «أي بلس 91» ارتفاعات جديدة في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر يونيو المقبل، وبقيمة وصلت إلى 9 فلوس لليتر، فيما سجل سعر ليتر الديزل ارتفاعا بقيمة بلغت 13 فلسا مقارنة بأسعار شهر مايو الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» من مبلغ 2.30 درهم سابقا، ليصل إلى 2.38درهم، بزيادة بلغت 8 فلوس، فيما سجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» زيادة من سعر 2.18 درهم، ليصل إلى 2.27 درهم بزيادة 9 فلوس، فيما ارتفع سعر لتر البنزين «أي بلس 91» من 2.11 درهم ليصل إلى 2.19 درهم بزيادة 8 فلوس.

وسجل سعر لتر الديزل ارتفاعا من مبلغ 2.17 درهم لليتر سابقا، ليصل إلى 2.30 درهم بارتفاع بلغ 13 فلسا اعتبارا من بداية يونيو المقبل.

ويشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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