دبي تتصدر خليجياً في عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت مؤسسة «توب هوتيل بروجكتس» المتخصصة في بيانات المشروعات الفندقية، أن دبي حلت في المركز الأول ضمن أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حيث عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء والتي يتوقع افتتاحها خلال السنوات المقبلة، مسجلة 145عقاراً فندقياً جديداً تضم بالإجمال 44 ألفاً و763 غرفة.

وبينت المؤسسة أن دبي استحوذت على أكثر من 30% من إجمالي المشروعات الجديدة في جميع أنحاء المنطقة، لافتة إلى أن الإمارات تصدرت بدورها دول المنطقة مسجلة بالإجمال 203 مشروعات بطاقة 60.4 ألف غرفة.

مشروعات قيد الإنشاء

وتفصيلاً، أفادت مؤسسة «توب هوتيل بروجكتس» المتخصصة في بيانات المشروعات الفندقية، بأن عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصل إلى 473 مشروعاً تضم 158 ألف غرفة فندقية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تتصدر أسواق المنطقة في عدد المشروعات.

وأوضحت الشركة أن أحدث بياناتها أظهرت وجود 203 مشروعات فندقية جديدة في السوق الإماراتية تضم بالإجمال 60 ألفاً و419 غرفة فندقية، لافتة إلى أنه من المتوقع، أن يتم افتتاح 155 مشروعاً في دول الخليج بالإجمال خلال العام الجاري، تضم أكثر من 44 ألف غرفة في جميع أنحاء المنطقة، ليصل عدد المشروعات المتوقع افتتاحها في العام التالي (2022) إلى 149 مشروعاً تضم نحو 53 ألف غرفة قيد الإنشاء حالياً.

هدوء

وتوقعت المؤسسة أن يكون عام 2023 أكثر هدوءاً من حيث عدد المشروعات الجديدة، إذ يتوقع أن يتم افتتاح 57 فندقاً تضم في الإجمال 21 ألفاً و697 غرفة، مبينة أنه تمت جدولة افتتاح 112 فندقاً إضافياً تضم 39 ألفاً و428 غرفة في عام 2024 وما بعده.

ولفتت إلى أن هناك توازناً بين العقارات من فئة الأربع وخمس نجوم بنسبة النصف تقريباً في جميع أنحاء المنطقة، موضحة أن السعودية تحتل المرتبة الثانية بعد الإمارات من حيث العقارات الجديدة قيد التطوير، إذ إنه من المقرر افتتاح 161 فندقاً في السعودية قريباً، لكن نظراً للحجم الهائل لبعض مشروعاتها، يصل إجمالي عدد الغرف في المملكة إلى 72 ألفاً و243 غرفة.

دبي في المقدمة

وكشفت «توب هوتيل بروجكتس»، أن دبي تأتي في المقدمة من حيث أسواق الفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة أن عدد المشروعات الفندقية الجديدة التي لاتزال في مرحلة الإنشاء يصل إلى 145 عقاراً جديداً في الإمارة تضم بالإجمال 44 ألفاً و763 غرفة فندقية، مضيفة أن دبي تستحوذ على أكثر من 70% من المشروعات الفندقية في السوق الإماراتية.

ووفقاً لبيانات الشركة استحوذت دبي وحدها على أكثر من 30% من إجمالي عدد المشروعات قيد الإنشاء التي يتوقع افتتاحها خلال السنوات المقبلة، ونحو 28% من حيث عدد الغرف الفندقية ضمن هذه المنشآت.

علامات

ذكرت مؤسسة «توب هوتيل بروجكتس»، أنه من المتوقع أن تفتتح علامة «ميلينيوم» 13 منشأة تضم 4444 غرفة في دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل 12 مشروعاً لعلامة «دبل تري من هيلتون» بطاقة 2557 غرفة، كما من المتوقع أن تفتتح فنادق ومنتجعات «هوليداي إن» 11 مشروعاً بطاقة تصل إلى 5989 غرفة ضمن خططها في جميع أنحاء المنطقة.

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