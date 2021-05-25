«طيران الإمارات» تُطلق عروضاً سعرية إلى 10 وجهات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت شركة «طيران الإمارات»، عروضاً سعرية خاصة للمسافرين في دولة الإمارات إلى أكثر من 10 وجهات مفتوحة أمام الزوار ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأن أبرز الوجهات التي تشملها العروض الجديدة هي: المالديف، سيشل، أثينا، موسكو، ومدن في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن بعضها يشترط فترة حجر قصيرة، أو يستقبل المسافرين من دون شروط حجر صحي.

وأوضحت أن العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من أمس ولغاية السادس من يونيو 2021، على أن يتم السفر حتى 30 سبتمبر المقبل.

وبينت الشركة، أن أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى عمّان تبدأ من 2015 درهماً، وإلى بيروت من 1655 درهماً، وإلى المالديف من 3555 درهماً، وإلى سيشل من 3555 درهماً، وإلى أثينا من 2495 درهماً، وإلى موسكو من 2305 دراهم، وإلى نيويورك من 3795 درهماً، وإلى لوس أنجلوس من 4015 درهماً، وإلى القاهرة من 1495 درهماً، وإلى الدار البيضاء من 1955 درهماً.

أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال، فتبدأ من 5795 درهماً إلى عمّان، ومن 5465 درهماً إلى بيروت، ومن 8255 درهماً إلى المالديف، فيما تبدأ الأسعار إلى سيشل من 8455 درهماً، وإلى أثينا من 10 آلاف و775 درهماً، وإلى موسكو من 7815 درهماً، وإلى نيويورك من 17 ألفاً و995 درهماً، وإلى لوس أنجلوس من 19 ألفاً و995 درهماً، وإلى القاهرة من 4995 درهماً، وإلى الدار البيضاء من 9995 درهماً.

وأشارت الناقلة إلى أن المسافرين يستطيعون الحجز هذا الصيف مع «الإمارات للعطلات»، ابتداءً من 1979 درهماً للشخص الواحد في الدرجة السياحية، ومن 5579 درهماً في درجة رجال الأعمال والاستمتاع بإقامة فندقية متميزة لثلاث ليالٍ في أثينا، لارنكا، إسطنبول، القاهرة، موسكو، سيشل، الدار البيضاء، وماليه.

• «الإمارات للعطلات» تُتيح باقات تبدأ من 1979 درهماً.

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