8749 مستثمراً عقارياً جديداً يدخلون سوق دبي خلال 4 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القطاع العقاري في إمارة دبي، حافظ على وتيرة نمو متصاعدة منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي يؤكد مرونة وجاذبية القطاع، والتي تعكس الأثر الإيجابي لقرارات وتوجيهات القيادة في الفترة الماضية، والتي أسهمت بدورها في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في القطاع، ودعم مواكبته للوضع الطبيعي الجديد، بصورة ترسّخ المكانة العالمية التي تتمتع بها الإمارة، كأفضل وجهات الاستثمار العقاري.

ووفقاً للأرقام والبيانات الصادرة عن «أراضي دبي»، فقد بلغ عدد التصرفات العقارية التي تم تسجيلها في الإمارة منذ مطلع عام 2021 ولغاية نهاية أبريل الماضي 25 ألفاً و445 تصرفاً عقارياً، بقيمة 92 مليار درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد منذ مطلع عام 2021 حتى نهاية أبريل الماضي 8749 مستثمراً جديداً.

تصرفات عقارية

وتفصيلاً، أظهرت أرقام وبيانات نشرة «علوم العقار» الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، متانة القطاع العقاري وقدرته على التكيّف مع مختلف الظروف والمستجدات؛ إذ بلغ عدد التصرفات العقارية التي تم تسجيلها في الإمارة منذ مطلع عام 2021 ولغاية نهاية أبريل الماضي 25 ألفاً و445 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 92 مليار درهم، لتحقق بذلك زيادة بنسبة 51% من حيث عدد التصرفات، و72% من حيث قيمتها، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وأكدت «أراضي دبي» أن من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة نمواً متزايداً وانتعاشاً أكبر للقطاع العقاري، وذلك في أعقاب سماح اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني لفعاليات الأعمال بمختلف أنواعها، واقتراب انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، والتي ستستقطب بدورها السيّاح والزوّار من مختلف أنحاء العالم، وستشكّل فرصة كبيرة للقطاع العقاري لتعزيز مكانته إقليمياً وعالمياً على حد سواء.

المستثمرون الجدد

وكشفت النشرة عن مواصلة القطاع العقاري في الإمارة استقطاب المزيد من المستثمرين العقاريين، بفضل ما يتمتع به القطاع من بنية تحتية قوية وفرص استثمارية جذابة، إذ بلغ عدد المستثمرين الجدد منذ مطلع عام 2021 حتى نهاية أبريل الماضي (8749 مستثمراً جديداً)، يمثلون ما نسبته (65%) من إجمالي عدد المستثمرين العقاريين المسجلين في تلك الفترة، بنمو وصل إلى 54% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

نمو الاستثمارات

وأوضحت النشرة كذلك أن إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية خلال الفترة المذكورة وصل إلى 36 مليار درهم، محققةً بذلك زيادة قدرها 44% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، ما يؤكد استمرارية تدفق الاستثمارات العقارية منذ بداية العام، بوتيرة عالية، ويعزز كذلك من ثقة المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء. وبلغ عدد العقود المسجلة منذ مطلع عام 2021 ولغاية نهاية شهر أبريل الماضي 187 ألفاً و949 عقداً، في وقت استحوذت فيه عقود الإيجار الجديدة على (58%) منها، في حين تمثل العقود المجددة (42%) من إجمالي العقود المسجلة خلال الفترة المشار إليها.

أفضل المناطق

سلّطت نشرة «علوم العقار» الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الضوء على أفضل خمس مناطق من حيث قيمة المبايعات للشقق والفلل، فتصدّرت «حدائق الشيخ محمد بن راشد» المناطق، في فئة الفلل، خلال أبريل 2021، تليها مناطق: «نخلة جميرا»، «وادي الصفا 5»، «وادي الصفا 7»، و«اليلايس 2».

وفي ما يتعلق بفئة الشقق، فقد جاءت الصدارة خلال أبريل 2021 كالتالي: «مرسى دبي»، «برج خليفة»، «نخلة جميرا»، «الخليج التجاري»، «الثنية الخامسة»، على التوالي.

• 36 مليار درهم قيمة الاستثمارات العقارية منذ مطلع 2021.

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