«أراد» ترسّي عقداً لبناء «ذا بوليفارد» في مشروع «الجادة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أراد» عن ترسية عقد إنشاءات جديد بقيمة 180 مليون درهم لبناء «ذا بوليفارد»، المجمّع السكني الفاخر، ضمن مشروع الجادة العملاق في قلب الشارقة، مشيرة إلى أن شركة «الأشرم» للمقاولات فازت بالعقد الإنشائي، على أن تتم المباشرة بالأعمال الإنشائية فوراً، فيما من المتوقع تسليم المنازل للمالكين بحلول نهاية عام 2022.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن «ذا بوليفارد» يقع في أحد أطراف منطقة «إيست فيليدج» العصرية بالجادة، ويضم ثلاث بنايات سكنية كبيرة تتمتع بباقة من الخدمات والمرافق الاستثنائية، ضمن محيط من المساحات الخضراء المنسقة.

ويتكون كل مبنى من تسعة طوابق، ويمتاز بإطلالات على الشارع الرئيس المزيّن بالأشجار في الجادة، مع مجموعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي الراقية.

وتضم بنايات «ذا بوليفارد» الثلاث في مجملها، 600 وحدة سكنية مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم بمساحات ومخططات متنوّعة.

وتم تجهيز جميع الشقق بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية، كما يضم المجمّع السكني نادياً صحياً متكاملاً ومسبحاً مشتركاً للسكان.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أراد»، إن «الأعمال الإنشائية في الجادة تسير وفق ما هو مخطط له، حيث إننا حريصون على تسليم المنازل في أقرب وقت ممكن في واحد من أسرع المجتمعات السكنية نمواً بإمارة الشارقة».

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