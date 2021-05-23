7.6 ملايين مسافر عبر «دبي الدولي» في 4 أشهر

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى سبعة ملايين و617 ألفاً و173 مسافراً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وصل إجمالي أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي، خلال أبريل الماضي، إلى مليون و872 ألفاً و441 مسافراً.

وكان مطار دبي الدولي تعامل مع خمسة ملايين و744 ألفاً و732 مسافراً، خلال الربع الأول من العام الجاري ككل.

الشحن

ووصل حجم الشحنات الجوية عبر مطار دبي، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل من العام الجاري، إلى 712 ألفاً و938 طناً، فيما بلغ حجم الشحن عبر مطار آل مكتوم الدولي 58 ألفاً و126 طناً.

استئناف

إلى ذلك، قالت مؤسسة مطارات دبي إن مطار دبي الدولي رحب باستئناف رحلات شركة «كاثي باسيفيك»، حيث استأنفت الناقلة عملياتها بين هونغ كونغ ودبي برحلة افتتاحية الخميس الماضي.

وقالت المؤسسة، في بيان أمس، إن «كاثي باسيفيك»، ستشغل رحلة أسبوعية واحدة من دون توقف بين الوجهتين، على متن طائرة «إيرباص A330-300»، مشيرة إلى أن هذا المسار سجل ما يزيد على مليون مسافر سنوياً في عام 2019. وأوضحت المؤسسة أن مطار دبي الدولي يخدم حالياً 63% من الوجهات في 88% من البلدان، عبر 76% من شركات الطيران، مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة «كوفيد-19».

أكبر مطار

حافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي، الذي يرصد أداء قطاع النقل الجوي في العالم.

ووفقاً لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات، فإن مطار دبي الدولي حافظ أيضاً على موقعه، كأكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم، من حيث السعة المقعدية التي توفرها الرحلات المجدولة.

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