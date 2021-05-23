«موانئ دبي العالمية» تعلن عن تغييرات في منصبين قياديين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية عن تغييرات في المناصب الإدارية العليا لعملياتها في دولة الإمارات.

وكشف «موانئ دبي العالمية» عن تعيين عبدالله بن دميثان، بمنصب المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات و«جافزا»، مستلماً مهام محمد المعلم، الذي تمت ترقيته، ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي العالمية».

واستعرضت في بيان لها، أمس، المسيرة المهنية لعبدالله بن دميثان، التي تزيد في المؤسسة على 20 عاماً. وأوضحت أن مهاراته القيادية برزت في تطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتحقيق النجاح التجاري لأداء الموانئ ومحطات الحاويات والبضائع، والمجمعات الاقتصادية والمناطق الحرة.

وعبّر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، عن ثقته بأن عبدالله بن دميثان، سينقل مكانة «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات»، إلى مستويات أعلى من النمو، متطلعاً لمواصلة العمل مع محمد المعلم في منصبه الجديد.

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