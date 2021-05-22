«فلاي دبي» ترفع شبكة وجهاتها إلى 80 محطة خلال الصيف

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أكّدت شركة «فلاي دبي» أنها في وضع جيد لدعم جهود الإمارة للحفاظ على مكانتها، واحدة من أكثر وجهات السفر أماناً في العالم، للسفر إليها في عام 2021، كاشفة أن شبكة وجهاتها سترتفع إلى أكثر من 80 محطة دولية خلال الصيف.

وذكرت الناقلة، لـ«الإمارات اليوم»، أنها تعمل في بيئة أثبتت قدرتها على تجاوز جائحة «كوفيد-19»، لافتة إلى أنها تتطلع إلى رؤية مزيد من الناس للسفر خلال فصل الصيف.

وضع جيد

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «الشركة في وضع جيد لدعم جهود الإمارة للحفاظ على مكانتها، واحدة من أكثر وجهات السفر أماناً في العالم، للسفر إليها في عام 2021».

وأضاف الغيث لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا الكثير لنتطلع إليه ونواصله، لربط المنطقة بدولة الإمارات، بينما نستعد لفصل الصيف، ومعرض (إكسبو 2020 دبي)، واحتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات»، مؤكّداً أن الشركة تعمل في بيئة أثبتت قدرتها على تجاوز جائحة «كوفيد-19» بالمرونة.

مرونة الشركة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، إن «الشركة كانت مرنة للغاية في الاستجابة لقيود السفر المتغيّرة»، مشيراً إلى أن «فلاي دبي» تمكنت من إعادة نشر أسطولها في أسواق جديدة، إضافة إلى زيادة أعداد الرحلات إلى الأسواق الحالية، بما يتماشى مع توجيهات السلطات المعنية.

وأضاف عبيدالله: «نتطلع إلى رؤية مزيد من الناس للسفر خلال الصيف، مع توقعات بتخفيف القيود على السفر الدولي في العديد من دول العالم»، لافتاً إلى أن شبكة «فلاي دبي» سترتفع إلى أكثر من 80 وجهة خلال الصيف، مع بدء الرحلات الموسمية، وفتح مزيد من الأسواق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتابع: «ستمكن عودة طائراتنا من طراز (بوينغ 737 ماكس) من خدمة المسافرين، والعمل في مزيد من أسواق المسافات المتوسطة خلال الأشهر القليلة المقبلة».

وأوضح أن «الشركة أطلقت عملياتها إلى 12 وجهة في روسيا، وأربع وجهات صيفية موسمية»، كاشفاً أن «فلاي دبي» تخطط لمواصلة توسيع شبكتها، مع إضافة مزيد من الوجهات في أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وجنوب شرق آسيا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

شبكة مشتركة

من المنتظر أن تغطي شبكة الخطوط المشتركة لـ«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» 168 وجهة بحلول نهاية مايو الجاري، ما يوفر للمتعاملين مزيداً من الخيارات للسفر براحة وسهولة وسلاسة.

ومنذ إعادة تفعيل شراكتهما الاستراتيجية، القائمة على المشاركة بالرمز، في أوائل سبتمبر 2020، سافر نحو 500 ألف متعامل على الشبكة المشتركة بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي».

وتشمل أفضل الوجهات المحجوزة، من خلال اتفاقية الرمز المشترك كلاً من: كابول، كاثماندو، كييف، المالديف، وزنجبار.

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