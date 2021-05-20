«دافزا» و«الأوراق المالية» توقعان اتفاقية تنظيم «الأصول الرقمية المشفرة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقعت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، وهيئة الأوراق المالية والسلع، اتفاقية لدعم تنظيم الأصول الرقمية المشفرة وتوفيرها وإصدارها وإدراجها وتداولها في المنطقة الحرة. وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتورة مريم السويدي، ومساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، آمنة لوتاه.

وتتيح الاتفاقية الجديدة ترخيص الشركات التي تتعامل بالأصول والعملات المشفرة ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي، عبر إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع للموافقات والتراخيص المعنية، لتوسع بذلك «دافزا» نطاق تراخيص الأعمال والأنشطة التجارية التي ستتكامل مع محفزات وخدمات المنطقة الحرة، فضلاً عن الإطار التنظيمي المطور والبيئة التشريعية المرنة اللذين يعززان من تجربة المستثمر الأجنبي.

وستتولى هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع «دافزا»، عملية الاشراف التنظيمي على عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة، وترخيص الأنشطة المالية ذات الصلة بها ضمن حدود اختصاص سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا». وتنص الاتفاقية على قيام الهيئة بمهام الإشراف والرقابة والتفتيش والتحقيق مع الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص «دافزا»، والحاصلة على ترخيص موافقة من الهيئة، بموجب هذه الاتفاقية. وقالت الدكتورة مريم السويدي، إن «توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز وتطوير التعاون في مجالات العمل المشتركة، بما يسهم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية واستراتيجية الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي».

من جانبها، قالت آمنة لوتاه: «تعمل (دافزا) بشكل مستمر على استقطاب وجذب المستثمرين الأجانب عبر توسيع نطاق تراخيصها وخدماتها، حيث اكتسبت المنطقة الحرة بمطار دبي خلال 25 عاماً ثقة عالية ومكانة متميزة ضمن مجتمع الأعمال الدولي».

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