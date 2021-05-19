«إعمار للضيافة»: 6 مشروعات فندقية «قيد الإنشاء»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قال مدير العمليات في «مجموعة إعمار للضيافة»، مارك كيربي، إن «محفظة المجموعة الفندقية تضم 14 فندقاً تحتوي 2420 غرفة فندقية في السوق المحلية»، مشيراً إلى أن عدد المشروعات الفندقية التي لاتزال في مرحلة الإنشاء يصل إلى ستة مشروعات جديدة، بطاقة تصل إلى 1000 غرفة فندقية، منها ثلاثة مشروعات فندقية في السوق الإماراتية.

وذكر كيربي لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات سوق السفر العربي، أن «الربع الأول من العام الجاري كان حافلاً بالنجاح على صعيد الأعمال»، مضيفاً: «بينما كنا نتعافى من فترة الإغلاق، كان كل تركيزنا منصباً على تعزيز تجربة الزوّار وتقديم أعلى مستويات الرفاهية والراحة لهم، والحفاظ على سلامة فريق العمل، وتوفير خدمات رقمية متقدمة».

وتابع: «يشعر النزلاء بالأمان خلال فترة إقامتهم، وأسهم في ذلك نجاحنا في تقليل نقاط الاتصال بين الزوّار وفريق العمل، من خلال اعتماد قوائم الطعام عبر الرمز الذكي، وبطاقات المفاتيح الرقمية، والتعقيم على مدار الساعة، وارتباطنا بواحد من أشهر مستشفيات دبي»، لافتاً إلى تطعيم 90% من موظفي المجموعة، ما يوفر بيئة آمنة للموظفين والزوّار.

وأضاف: «بفضل نجاحها في تطبيق أسرع حملات التطعيم في العالم، تمكنت الإمارات من تخطي أزمة الجائحة، وترسيخ مكانتها وجهة آمنة للسياح»، لافتاً إلى إطلاق ختم «دبي الضمانة»، ما أسهم في تعزيز مكانة فنادق الدولة باعتبارها ملاذاً آمناً للسيّاح المحليين والدوليين.

وأشار كيربي إلى أن «إعمار للضيافة» هي الشريك الرسمي للفنادق والضيافة لـ«إكسبو 2020 دبي»، مبيناً أن علامتها الفندقية «روڤ» هي الوحيدة الموجودة في الموقع، إضافة إلى «2020 كلوب من إعمار»، وهو عبارة عن مساحة مخصصة للاجتماعات.

وذكر أن المجموعة افتتحت، أخيراً: «فيدا منتجع الشاطئ أم القيوين» و«روڤ لا مير» و«منتجع شاطئ العنوان في جميرا بيتش ريزيدنس».

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