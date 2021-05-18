740 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 740 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات بتسجيل 218 مبايعة بقيمة 478.06 مليون درهم، منها 17 مبايعة لأراضٍ بقيمة 83.29 مليون درهم، و201 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 394.76 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 245.74 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 10 هبات بقيمة 17.02 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة أم الشيف. وتصدرت «الحبية الرابعة»، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت سبع مبايعات بـ31 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 27 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بـ23 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 42 مبايعة بـ116 مليون درهم.

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