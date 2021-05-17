2500 موزّع تذاكر معتمد يستقطبون زيارات دولية إلى «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن منظمو معرض «إكسبو 2020 دبي»، أمس، أن أكثر من 2500 من وكلاء السفر عبر الإنترنت ومنظّمي الرحلات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران، وقّعوا عقوداً ليصبحوا موزعي تذاكر معتمَدين لدى «إكسبو دبي».

ووفقاً لبيان صادر أمس، يقدم موزعو التذاكر المعتمدون المنتشرون في الأسواق الرئيسة، عبر أكثر من 100 دولة، باقات سفر ذات قيمة مضافة للزوار الدوليين، لتجربة أفضل ما يقدمه «إكسبو 2020» بناءً على مجموعة واسعة من الميزانيات والتفضيلات، ما يدعم مهمة «إكسبو» في الترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم ليشاركوا في صنع عالم جديد.

وقالت نائب رئيس استراتيجية السوق والمبيعات في «إكسبو 2020 دبي»، سوماثي راماناثان، خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021، إن «أقل من خمسة أشهر تفصل (إكسبو 2020 دبي) عن حشد العالم للاحتفال بالإبداع البشري.. احتفال يعد الزوار من جميع الأعمار والجنسيات والاهتمامات بتجربة استثنائية»، مشيرة إلى أن وجود شبكة دولية قوية من موزعي التذاكر المعتمَدين هو جزء لا يتجزأ من تحقيق ذلك.

وأضافت: «يسرنا أننا استطعنا تحقيق زيادة كبيرة في عدد موزعي التذاكر المعتمَدين الموقِعين مع (إكسبو)، لأكثر من ضعف عددهم قبل بدء الجائحة الحالية»، مؤكدة أن «(إكسبو 2020 دبي) جاهز للترحيب بالعالم».

وأوضحت راماناثان، أن شبكات الموزعين النشطة في الأسواق المستهدفة، تعتمد على كيفية حجز الزوار المحتملين في تلك البلدان التذاكر في مراحل مختلفة من عملية التخطيط لرحلتهم.

ويأتي إعلان «إكسبو 2020 دبي» خلال سوق السفر العربي، في أعقاب التجمع الشخصي الناجح لمندوبين رفيعي المستوى من 173 دولة، من بين الدول المشاركة في «إكسبو» التي يفوق عددها 190 بلداً.

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