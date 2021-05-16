محمد بن راشد: نرحب بالجميع في دبي.. حيث يبدأ التعافي السياحي للعالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن 62 دولة تشارك اليوم حضورياً في دبي بفعاليات معرض سوق السفر العربي" وهو الحدث السياحي الأكبر عالميا منذ تفشي الجائحة" وذلك وفقا لتغريدة نشرها سموه في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاء في نص التغريدة: "62 دولة تشارك اليوم حضورياً في دبي بفعاليات "معرض سوق السفر العربي".. الحدث السياحي الأكبر عالميا منذ تفشي الجائحة.. نرحب بالجميع في دبي.. حيث يبدأ التعافي السياحي للعالم.. وحيث نستطيع رؤية الضوء في نهاية النفق الذي مرت به البشرية خلال عام ونصف".

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