قصة برج.. «118 داون تاون دبي».. شقق تمتد على طابق كامل

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يضم مبنى «118 داون تاون دبي» مجموعة مميزة من 28 وحدة سكنية، وثلاث بنتهاوس دوبلكس. ويتميز المبنى بشقق تمتد على طابق كامل بمتوسط 50 مليون درهم، وتعتمد المعايير العالمية المستوحاة من لندن وطوكيو ونيويورك وهونغ كونغ. يعتبر المبنى الذي طورته شركة «سيجنتشر للتطوير العقاري» من أهم المباني في المنطقة، وحظي بعناية دقيقة لاختيار المفروشات وتوزيع المساحات وتوفير المرافق، ما يجعله مكاناً مميزاً للسكن.

ويشمل البرج شققاً من فئة أربع غرف وصالة، وشقق ست غرف وصالة، وثلاث شقق بنتهاوس دوبلكس، ويتميز البرج بمصعد مزود بخدمة التحكم بالدخول إلى الطوابق، ونوافذ تمتد من الأرضية حتى السقف بارتفاع 4 أمتار.

ومن المزايا الموجودة بالمبنى وجود مناطق للاحتفالات، حيث تمتد المساحة بجانب المسبح في البرج على 20 ألف قدم مربعة، كما يشتمل المبنى على سطح بمساحة 4000 قدم مربعة للاستمتاع بالمناظر الخلابة أثناء غروب الشمس، إضافة إلى غرفة متعددة الأغراض يمكن استخدامها لاستضافة الفعاليات. وتتسع المساحة حول المسبح لنحو 100 ضيف.

ويصنف البرج من فئة السكن الفاخر، حيث يراوح سعر شقق أربع غرف وصالة للبيع بين 19.8 مليوناً و20 مليون درهم، وست غرف وصالة بمتوسط 50 مليون درهم.

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