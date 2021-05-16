مجموعات فندقية تكشف عن خـــطط توسع ومشروعات جديدة

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت مجموعات تعمل في قطاع الضيافة والفنادق عن خطط توسع لافتتاح مشروعات جديدة، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا «كوفيدــ19».

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن حكومة دبي نفذت استراتيجية ناجحة خلال جائحة «كوفيدــ19» لحماية السكان والزوار، وأرست أفضل الممارسات العالمية على صعيد مواصلة استقبال الضيوف بأمان، وحماية مواطنيها وسكانها في الوقت نفسه.

وأشارت إلى أن المرونة التي أظهرتها الإمارة في مواجهة الجائحة أسهمت في تميزها عن غيرها من الوجهات العالمية، إذ شهد العام 2020 إطلاق العديد من المشروعات الجديدة، معربة عن ثقتها في أن دولة الإمارات ستحافظ على موقعها واحدة من أكثر الدول أماناً من حيث حركة السفر المحلية والعالمية.

وشددت على أن قطاع الضيافة في الإمارات أثبت كفاءةً واضحةً خلال فترة الجائحة، وكان ذلك انعكاساً لما تتمتع به الدولة من مقومات مطلوبة لتكون الوجهة المفضلة للسياحة والإقامة والعمل، بما تملكه من بنية تحتية ممتازة وخدمات وتسهيلات حكومية.

وأعلنت «مجموعة جميرا» عن الانتهاء من مشروع التجديد الكامل لفندق «كارلتون تاور جميرا» وسط منطقة «نايتسبريدغ» في العاصمة البريطانية لندن، بكلفة 100 مليون جنيه إسترليني (137.4 مليون دولار)، فضلاً عن رصد عدد من الأسواق الجديدة في الشرق الأوسط وآسيا، لتأسيس مجموعة جديدة من فنادق ومنتجعات «جميرا»، ويشمل ذلك فندقين جديدين سيتم إطلاقهما خلال العام الجاري في المنطقة، هما «جميرا خليج مسقط» في عُمان، و«جميرا جبل عمر» في السعودية، كما تعتزم المجموعة إطلاق فندق «جميرا بالي» المقرر افتتاحه بحلول عام 2022، إيذاناً بدخول السوق الإندونيسية.

بدورها، أكدت «روتانا لإدارة الفنادق» سعيها إلى التوسع في المرحلة المقبلة، معتبرة تعزيز التواجد في دولة الإمارات ركيزة نجاح لعلامتها المحليّة، فضلاً عن التوسع في جميع دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

وكشفت عن افتتاح 10 فنادق جديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ضمن مجموعة من الأسواق منها الإمارات، ليضيف هذا التوسع 3000 غرفة فندقية جديدة.

أما شركة «نخيل» العقارية فأكدت لـ«الإمارات اليوم»، أنه من المقرر خلال الشهر الجاري افتتاح فندق «سانت ريجيس دبي - ذا بالم»، الذي يعتبر جزءاً من برج «ذا بالم تاور» الواقع في «نخلة جميرا»، في وقت سيتم افتتاح مشروع «منتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي» في «جزر ديرة» أكتوبر المقبل.

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