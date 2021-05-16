«سياحة أبوظبي» تعتزم الكشف عن مبادرات خلال موسمي الصيف والشتاء المقبلين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أكدت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مشاركتها في الدورة الـ28 من معرض سوق السفر 2021.

وأفادت في بيان لها، أمس، بأنها ستكشف خلال المعرض عن خططها لاستئناف الأنشطة السياحية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى الحملات والمبادرات التي تستعد لإطلاقهما خلال موسمي الصيف والشتاء المقبلين. وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في الدائرة، علي حسن الشيبة، إن «المعرض فرصة للتواصل مع روّاد السفر والسياحة في المنطقة، وبحث فرص تعاون جديدة لتنشيط القطاع السياحي، وتحقيق التعافي الكامل».

وأضاف: «بذل فريقنا في الدائرة طوال الفترة الماضية جهوداً حثيثة من خلال العمل المتواصل، لإطلاق مبادرات كان لها الدور الأبرز في إعادة تنشيط قطاع السياحة في الإمارة، مع ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المقيمين والزوّار، وبينما نستعد لإطلاق استراتيجيتنا الجديدة، تزامناً مع الترحيب بالمزيد من الزوّار من وجهات إضافية في المستقبل القريب، فإننا متحمسون لمشاركة خططنا وجدول أعمالنا مع روّاد السفر والسياحة، ووسائل الإعلام، خلال فعاليات المعرض».

ولفتت الدائرة إلى أن المشاركة تأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها لتنشيط قطاع السياحة، وانطلاقاً من التزامها بدعم شركائها المحليين، فضلاً عن كسب ثقة المستثمرين والسياح في المنطقة على الصعيد العالمي، من خلال سلسلة من المبادرات المبتكرة، التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، وتشمل برنامج شهادة الأمان «Go Safe»، الذي يضمن التزام الفنادق والمرافق والوجهات السياحية بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية.

ومن المقرر أن يشهد المعرض الظهور الأول لشركة طيران «Wizz Air» شريكاً استراتيجياً، إلى جانب دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

واوضحت الدائرة أنه على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، فقد خطت أبوظبي خطوات متقدمة نحو إثراء عروضها السياحية، إذ شهدت في العام الماضي افتتاح عدد من المشروعات الجديدة، أبرزها فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، ومنطقة الحديريات الترفيهية، والمشروع المرتقب لافتتاح مجمع المطار الجديد.

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