«إعمار»: 7.11 مليارات درهم مبيعات عقارية خلال الربع الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة إعمار العقارية» عن تحقيقها زيادة كبيرة في المبيعات العقارية، مؤكدة بذلك ثقة المستثمرين المستمرة بعلامة «إعمار» التجارية، وتعافي سوق العقارات في مدينة دبي.

وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، بأنها سجلت خلال الربع الأول (يناير إلى مارس) من عام 2021، زيادة في المبيعات العقارية للمجموعة بنسبة 83% لتصل بذلك إلى 7.115 مليارات درهم، مقارنةً بنتائج الفترة ذاتها من عام 2020، التي بلغت فيها 3.887 مليارات درهم، كما كانت المبيعات العقارية أعلى بنسبة 6% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019.

إيرادات وأرباح

ووفقاً للنتائج المالية، فقد وصلت إيرادات «إعمار» خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 5.993 مليارات درهم (1.632 مليار دولار)، محققة بذلك زيادة بنسبة 12% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من عام 2020، التي بلغت 5.328 مليارات درهم (1.451 مليار دولار). كما سجلت أرباحاً صافيةً بقيمة 657 مليون درهم، مقارنةً بنتائج الفترة ذاتها من عام 2020 التي بلغت 609 مليون درهم (166 مليون دولار)، محققة بذلك نمواً بنسبة 8%.

ولفتت الشركة إلى أن مبيعاتها المتراكمة عن المشروعات قيد الإنجاز، البالغة 41.805 مليار درهم (11.382 مليار دولار)، والتي سيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة، تعكس قوة الركائز المالية للشركة، وقدرتها على الحفاظ على مستويات إيرادات وربحية عالية وعائدات قوية للمساهمين في المستقبل.

وأشارت «إعمار» إلى تسليم أكثر من 74 ألفاً و500 وحدة سكنية في مدينة دبي والأسواق العالمية، فيما لايزال لديها أكثر من 25.5 ألف وحدة سكنية قيد التطوير في دولة الإمارات، و11.5 ألف وحدة سكنية في الأسواق العالمية.

وأكد مؤسس شركة إعمار العقارية، محمد العبار، التزام الشركة بتسليم مشروعاتها وفق مواعيدها المقررة، وبتقديم مشروعات سكنية مميزة وغير مسبوقة، تسهم في تحسين نمط حياة المقيمين والزوار معاً.

«إعمار» الدولية

واصلت عمليات «إعمار» الدولية تحسين نتائجها التشغيلية، إذ سجلت مبيعات عقارية بقيمة 1.211 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنةً بنتائج الربع الأول من عام 2020، التي بلغت 1.023 مليار درهم. وأسهمت أعمال ومشروعات «إعمار» الدوليّة بنسبة 13% من إجمالي إيرادات «إعمار»، مُعزّزة بعملياتها الناجحة في كل من مصر، والهند، وباكستان.

مبيعات «إعمار للتطوير»

حقّقت «شركة إعمار للتطوير»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصّة الأغلبية فيها، مبيعات عقارية ربع سنوية قويّة في دبي خلال الربع الأول من عام 2021، مسجّلةً ارتفاعاً بنسبة 106% لتصل إلى 5.904 مليارات درهم، مقارنة بمبيعات الربع الأول من عام 2020، التي بلغت 2.864 مليار درهم.

كما سجّلت «إعمار للتطوير» إيرادات قدرها 3.848 مليارات درهم، وأرباحاً صافية بقيمة 781 مليون درهم، بزيادة قدرها 26% و20% على التوالي، مقارنةً بنتائج الفترة ذاتها من عام 2020.

«إعمار مولز»

سجّلت «شركة إعمار مولز» إيرادات قدرها 901 مليون درهم، فيما وصل إجمالي صافي ربحها خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 318 مليون درهم، أي أعلى بنسبة 169% مقارنةً بنتائج الربع الرابع من عام 2020. كما حافظت معدّلات الإشغال في أصول «إعمار مولز» على أدائها القوي، الذي وصل إلى 91%.

وحقّقت «نمشي»، المنصة الإلكترونية المتخصصة في تجارة الأزياء عبر الإنترنت، والمملوكة بالكامل لـ«إعمار مولز»، مبيعات بقيمة 258 مليون درهم.

بدورها، سجلت «إعمار»، من أعمالها في قطاعات الضيافة والترفيه والتأجير التجاري، إيرادات قدرها 457 مليون درهم، عبر الفنادق المنضوية تحت مظلة «مجموعة إعمار للضيافة».

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