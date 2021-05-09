قصة برج.. «ماج 214» برج يتكوّن من 66 طابقاً و555 شقة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع برج «ماج 214» السكني في «دبي مارينا»، ويتكون من 66 طابقاً و555 وحدة سكنية، ويبلغ ارتفاع البرج 232 متراً، ويمتد على مساحة 36 ألفاً و887 قدماً مربعاً.

وتم بناء البرج عام 2010، وهو من تطوير شركة «ماج للتطوير العقاري»، ويتميز البرج بموقعه المحاذي للعديد من المرافق والخدمات، كما تجمع شققه بين الفخامة والراحة في الوقت نفسه.

ومن المميزات في برج «ماج 214»، أنه يضم سبعة طوابق لمواقف السيارات بمجموع 572 موقفاً، كما تتوافر سبعة مصاعد في البرج، وقاعة خاصة للفعاليات المختلفة، ويضم البرج صالة رياضية حديثة التجهيزات، إلى جانب بركة سباحة وجاكوزي، كما تضم المرافق غرفة ألعاب وحديقة ومنطقة شواء، ومركز رعاية ومنطقة لعب للأطفال ومركزاً صحياً.

وتراوح مساحة الشقة الغرفة وصالة بين 844 و980 قدماً مربعة، وهي شقق مريحة تتميز بنوافذ ثنائية كبيرة، توفر إطلالة خلابة على دبي، وتتوافر شقق غرفتين وصالة بخيارات عدة، وتراوح مساحتها بين 1304 و1798 قدماً مربعة. وتعد هذه الشقق مناسبة للعائلات نظراً إلى مساحتها الواسعة، كما تضم مطبخاً مجهزاً وحمامات حديثة وإطلالات خلابة.

ويقع البرج في منطقة «دبي مارينا»، الوجهة الترفيهية المميزة المليئة بالأنشطة.

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