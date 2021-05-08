اقتراب عيد الفطر يحفز الطلب على مبيعات المشغولات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

ارتفعت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي بين 3.25 و4.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأنه رغم ارتفاع الأسعار، إلا أن مبيعات المشغولات سجلت نمواً في الطلب عليها، بدعم اقتراب موسم عيد الفطر، إضافة إلى شراء البعض لهدايا قبيل سفره لقضاء العطلة في بلده.

وتفصيلاً، قالت المتعاملة، غادة عبدالرحيم، إنها «قرّرت شراء هدية من المشغولات بمناسبة عيد الفطر، نظراً لاستعدادها لقضاء عطلة العيد في بلدها».

وأشار المتعامل، إبراهيم محمود، إلى أنه «قام بشراء هدية من المشغولات من عيار 18 قيراطاً، وذلك قبل سفره لقضاء عطلة عيد الفطر مع أسرته».

بدوره، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «الأسواق شهدت أخيراً، معدلات نمو في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، وذلك بدعم اقتراب موسم عيد الفطر، وتفضيل عدد كبير من المتعاملين شراء الهدايا خلال وقت مبكر»، لافتاً إلى أن «وجود زائرين وسائحين بالدولة حالياً، كان من العوامل الداعمة لنمو مبيعات المشغولات أخيراً، لا سيما أن أسعار الذهب مازالت عند حدود سعرية مناسبة ومحفزة للشراء، مقارنة بالأسعار المرتفعة بداية العام الجاري».

من جهته، قال مدير المبيعات في شركة «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن «اقتراب موسم عيد الفطر، حفز متعاملين على شراء هدايا المشغولات، خصوصاً مع تخوف البعض من تسجيل الأسعار لزيادات أكبر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من المتعاملين يفضلون شراء هدايا من المشغولات لأسرهم قبيل السفر لقضاء عطلة العيد في بلدانهم». وأضاف مدير محل «ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، أن «مبيعات المشغولات شهدت رواجاً، بدعم من اقتراب عيد الفطر»، لافتاً إلى أن معظم المبيعات تركزت في الأحجام الصغيرة، من عيار 18 قيراطاً. وبلغ سعر غرام الذهب، عيار 24 قيراطاً 217.25 درهماً، بارتفاع 4.5 دراهم، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً، 204 دراهم، بزيادة 4.25 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 194.75 درهماً، بارتفاع 4 دراهم. كما وصل سعر الغرام، عيار 18 قيراطاً إلى 166.75 درهماً، بزيادة 3.25 دراهم.

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