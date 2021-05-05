«دبي للذهب والسلع» تسجل 179.5 ألف عقد خلال أبريل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن تسجيل معدل اهتمام شهري مفتوح بواقع 179 ألفاً و554 عقداً، خلال أبريل، حيث سجل عقد «كوانتو الروبية الهندية الآجل» نمواً سنوياً بنسبة 562% في معدل حجم التداول اليومي، في ظل رغبة المشاركين بالسوق في التحوّط ضد المخاطر، وسط ظروف السوق غير المستقرة، فيما بلغ حجم تداول «العقد الآجل للروبية الباكستانية» الجديد 180 عقداً بقيمة 2.35 مليون دولار.

وكانت البورصة أطلقت تلك العقود منتصف أبريل، لتكون العقود الأولى من نوعها التي يتم تداولها في أي بورصة مرخصة في العالم.

وأفادت البورصة بأن العقود الآجلة للفضة حافظت على أدائها القوي منذ بداية عام 2021، حيث شهدت البورصة زيادة كبيرة في تداول هذه العقود، خلال شهر أبريل، مع نمو حجم تداولاتها بنسبة 146%، منذ بداية العام وحتى الآن، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولفتت «دبي للذهب والسلع» إلى أنها حصلت، خلال أبريل، على موافقة من سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية، تتيح للشركات الإسرائيلية فرصة تقديم منتجاتها وخدماتها المتنوعة، التي تشمل العقود الآجلة وعقود الخيارات التي تغطي عقود المعادن الثمينة، والطاقة، وقطاعات العملات والأسهم للمشاركين في السوق والمستثمرين المؤهلين ضمن إسرائيل.

كما وقّعت بورصة دبي للذهب والسلع مذكرة تفاهم مع الشركة العالمية للخدمات المالية الإسلامية، للتعاون مستقبلاً في تطوير منتجات المشتقات والسلع الإسلامية، إضافة إلى الترويج لعقد الذهب المتوافق مع الشريعة الإسلامية لدى بورصة دبي للذهب والسلع، الذي يلبي متطلبات امتلاك الذهب التي تنص عليها أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، إن «مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع شهدت العديد من الإنجازات المهمة، الشهر الماضي، ما يعزز وضعها للمضي قدماً في المستقبل»، مشيراً إلى «الحصول على موافقة من سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية، تتيح للشركات الإسرائيلية المؤهلة، التي تتداول لحسابها الخاص في السوق، الانضمام إلى قاعدة أعضاء البورصة، والاستفادة من خدمات ومنصة التداول التي توفرها».

وأضاف أنه «استجابة للطلب في السوق، أطلقت البورصة عقد الروبية الباكستانية الآجل الأول من نوعه في العالم، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة العالمية للخدمات المالية الإسلامية لتطوير عقود ومشتقات إسلامية للمشاركين في السوق».

ليس ميل:

«البورصة شهدت إنجازات مهمة، الشهر الماضي، ما يعزز وضعها للمضي قدماً في المستقبل».

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