استقرار أسعار الذهب وتراجع المعادن النفيسة

استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير في مستهل التداولات الآسيوية، اليوم.

وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4146.66 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4177 دولاراً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 60.17 دولار، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1704.95 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1200.85 دولار.