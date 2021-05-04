8 مليارات درهم قيمة المباني المنجزة في دبي خلال 3 أشهر

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

بلغ إجمالي عدد المباني المنجَزة في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، 593 مبنى جديداً بقيمة جاوزت ثمانية مليارات درهم، وذلك بحسب بيانات صادرة عن بلدية دبي، ونشرها مركز دبي للإحصاء.

وكشفت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المباني متعددة الطوابق وعددها 102 مبنى، تصدرت القائمة من حيث القيمة مسجلة 6.5 مليارات درهم، فيما وصل إجمالي عدد المباني المنجزة، خلال مارس إلى 215 مبنى.

«متعددة الطوابق»

وتفصيلاً، أظهرت بيانات صادرة عن بلدية دبي، ونشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في الإمارة، خلال الربع الأول من العام الجاري، وصل إلى 593 مبنى جديداً، بقيمة بلغت ثمانية مليارات و63 مليون درهم.

وأوضحت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المباني متعددة الطوابق وعددها 102 مبنى، تصدرت قائمة المباني المنجزة في الإمارة من حيث القيمة، مسجلة ستة مليارات و565 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ووفقاً للبيانات حلت الفلل الخاصة في المركز الثاني، وعددها 299 مبنى، بقيمة بلغت 627 مليون درهم، تلتها المباني العامة وعددها 45 مبنى بقيمة 615 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الفلل الاستثمارية المنجزة، وعددها 125 فيلا، 149 مليون درهم، مقابل 107 ملايين درهم للمباني الصناعية وعددها 22 مبنى.

واستحوذت المباني متعددة الطوابق على نحو 81.4% من إجمالي قيمة المباني المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 7.7% لمباني الفلل الخاصة، ونحو 7.6% للمباني العامة، مقابل نحو 1.8% و1.3% للفلل الاستثمارية والمباني الصناعية.

الفلل الخاصة

وبيّنت الإحصاءات، أن الفلل الخاصة تصدّرت قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على نسبة 50.4% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بحصة 21.1%، ثم المباني المتعددة الطوابق بنسبة 17.2%، تلتها المباني العامة بنسبة 7.6%، مقابل 3.7% للمباني الصناعية.

واستحوذت الفلل الخاصة والاستثمارية على نسبة بلغت 71.5% من إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي بـ424 مبنى.

وبحسب البيانات، وصل إجمالي عدد المباني المنجزة، خلال يناير الماضي، إلى 200 مبنى، مقابل 178 مبنى خلال فبراير، ليرتفع العدد إلى 215 مبنى خلال مارس.

العام الماضي

يشار إلى أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي، والتي بلغ عددها 3227 مبنى جديداً، وصل إلى 40 ملياراً و530 مليون درهم خلال العام الماضي، مقابل 36 ملياراً و114 مليون درهم في عام 2019، بنسبة نمو بلغت أكثر من 12.2%، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا».

• المباني متعددة الطوابق تصدرت من حيث القيمة مسجلة 6.5 مليارات درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news