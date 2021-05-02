عمومية أملاك للتمويل تقر استمرار عمل الشركة

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أقرت الجمعية العمومية لشركة أملاك للتمويل، خلال اجتماع الخميس الماضي، استمرارية الشركة في نشاطها، وذلك وفقا لمتطلبات المادة (302) من قانون الشركات التجارية.

وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الأحد, أن جمعيتها العمومية وافقت على سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة لتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم.

وأوضحت أن العمومية وافقت أيضا على تعديل نظامها الأساسي ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 26 للعام 2020 والخاص بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 2 للعام 2015 في شأن الشركات التجارية.

ولفتت إلي أنه في حالة بلوغ الخسائر المتراكمة نصف رأس مال الشركة يتوجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للنظر في اتخاذ قرار استمرارية مزاولة نشاط الشركة أو حلها، وذلك وفقا لنظام الشركات الإماراتي.

وقد قالت الشركة 4أبريل الماضي, فيما يخص الحكم الصادر لصالحها عام 2019، إنها تتفاوض من أجل التسوية مع الطرف الآخر.

وأضافت أن عام 2019 كانت شركة أملاك للتمويل عن صدور حكم تحكيمي لصالحها بقيمة 780 مليون درهم، وفق بيان صحفي على موقع سوق دبي المالي.

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