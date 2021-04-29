«إعمار مولز» تخفف أعباء المستأجرين لديها بمليار درهم خلال 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت «شركة إعمار مولز»، أول من أمس، الاجتماع السنوي لجمعيّتها العموميّة، حيث ناقش أعضاء مجلس الإدارة أداء الشركة على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي رافقت جائحة «كوفيد-19»، وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وسوق تجارة التجزئة.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن مجلس إدارة الشركة سلط الضوء على جهودها في دعم حكومة دبي في التصدّي لجائحة «كوفيد-19»، بإنشاء مركز تطعيم في مركز تسوق «دبي مول»، كما أشار إلى دعم «إعمار مولز»، أصول التجزئة والمستأجرين لديها، ومساعدتهم على تحمّل الضغوط المالية نتيجة الوضع الذي فرضته الجائحة، وحمايتها الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيف أعباء الإيجارات بقيمة تصل إلى مليار درهم (272 مليون دولار) في عام 2020، فضلاً عن تمديد فترة هذا الدعم حتى 31 مارس 2021.

وصادقت الجمعية العمومية، خلال الاجتماع، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين، وقوائمها المالية الموحدة لعام 2020.

وبحسب البيان، فقد حققت «إعمار مولز» خلال عام 2020، إيرادات بمقدار 3.508 مليارات درهم (955 مليون دولار)، كما بلغ إجمالي صافي ربحها 704 ملايين درهم (192 مليون دولار).

بدورها، حققت منصة «نمشي الإمارات» للتسوق الإلكتروني، التابعة والمملوكة كلياً من قبل «إعمار مولز»، مبيعات بقيمة 1.316 مليار درهم (358 مليون دولار)، متفوّقة بذلك على مبيعاتها للعام السابق بنسبة 28%.

وأرجع البيان أداء المنصة القوي إلى نموّها وانتشارها الكبير والمستمر في السعودية، حيث تضمّ أكثر من 283 علامة تجارية وتقدّم أحدث صيحات الموضة إلى المتعاملين.

وقال مؤسّس «شركة إعمار العقاريّة»، محمّد العبّار، إنه «على الرغم من التحديّات، فقد تمكّنت (إعمار) بفضل مساهمة شركائها ودعم موظّفيها المستمر، من الحفاظ على مكانتها الاستثنائية. ورغم الأوقات العصيبة التي لم نشهد مثيلاً لها منذ عقود، أظهرت قدرة هائلة على التكيّف، لتتمكّن من الاستمرار في تقديم تجربة فريدة للمقيمين والسياح على حدّ سواء».

وأضاف العبّار: «نتوقّع استمرار هذه النتائج الإيجابية في العام المقبل، مع عودة الزوّار إلى مراكز التسوّق والمراكز الترفيهية. ونحن بدورنا نواصل تطوّرنا ومواكبتنا لأحدث الابتكارات الرقميّة، ونسعى للتواصل مع عملائنا وشركائنا عبر أحدث الطرق الذكيّة، لتحقيق النمو المستمر والدائم لأعمالنا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news