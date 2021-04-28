«سوق السفر العربي».. نسخة «حيّة» بمشاركة 62 دولة و11 ألف شخص عبر 9 قاعات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سوق السفر العربي، أنه سيتم تمثيل 62 دولة رسمياً في «معرض سوق السفر العربي 2021» الذي سيقام بنسخته الحية على أرض مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة بين 16 مايو و19 مايو 2021.

وأفاد بيان صدر اليوم، بأن فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 ستعقد عبر تسع قاعات، تماشياً مع وإرشادات ولوائح التباعد الاجتماعي والصحة والسلامة العامة، وسيتواجد هناك 11 ألف شخص في القاعات خلال ذلك الوقت، كما ستتم إقامة نسخة العام الجاري من المعرض تحت شعار: «بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة»، وسيتم خلال الحدث، تسليط الضوء بشكل رئيسي من خلال المناقشات والندوات على الوضع الراهن لقطاع السياحة والسفر في ظل جائحة «كوفيد-19»، ومواكبة عملية إطلاق اللقاحات وتخفيف القيود الاجتماعية وقيود السفر.

وبحسب البيان، فقد استقطب المعرض في عامه الـ28، العارضين الرئيسيين من الأسواق الداخلية والخارجية للدول مثل: الإمارات، السعودية، الأردن، المملكة المتحدة، الصين، ألمانيا، روسيا، اليونان، مصر، قبرص، إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، جزر المالديف، الفلبين، تايلاند، والولايات المتحدة.

76 جلسة

كما سيتم خلال معرض سوق السفر العربي 2021 انعقاد 67 جلسة مؤتمرات مع أكثر من 145 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، كما يتضمن برنامج مؤتمر المعرض فعالية المسرح العالمي (جلوبال ستيج) لسوق السفر والذي سيستضيف قمة الصناعة الفندقية، ومنتديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح مثل: السعودية، والهند، والصين، وانعقاد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار، إضافة إلى جلسة خاصة تركز على العلاقات الخليجية الإسرائيلية وأخرى على قطاع الطيران.

وسيشكل معرض سوق السفر العربي 2021 جزءاً أساسياً من «أسبوع السفر العربي»، الذي سيتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل، كما سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك، إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال حدث افتراضي لسوق السفر العربي.

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