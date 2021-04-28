رقم قياسي في مبيعات الفلل والتاونهاوس بدبي بالربع الاول

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشف تقرير حديث لموقع بروبرتي فايندر، أن أزمة كوفيد-19 أوجدت توجهات جديدة في قطاع العقارات ليس في دبي فقط، وإنما في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى زياد واضحة في معدل الطلب على وحدات الفلل/ منازل التاون هاوس، الأمر الذي جعلها واحدةً من أهم التوجهات التي سجلتها معاملات البيع العقارية.



وأشار التقرير الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخه منه أن الربع الأول من عام 2021، سجل أعلى عدد من معاملات البيع العقارية في القطاع على مر تاريخه، حيث شهد مبيعات شهرية قياسية وغير مسبوقة في العقارات الجاهزة، تصدرها قطاع الفلل ومنازل التاون هاوس بعد استحواذه على ثلث مبيعات العقارات السكنية في السوق الثانوية خلال الربع الأول من العام الجاري.



ومن جانبها قالت مدير البحوث والبيانات لدى بروبرتي فايندر، لينيت عباد، "شهدنا في بروبرتي فايندر زيادةً ملحوظةً في مستويات الطلب على البيانات والتوجهات المرتبطة بقطاع الفلل ومنازل التاون هاوس خلال العام الماضي. كما ازداد نمو توجهات البحث عنها عبر الإنترنت، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على مبيعاتها خلال عام 2020. ولا نتوقع أن تخبو هذه التوجهات قريباً، خاصةً بعد حفاظها على زخمها خلال هذا العام؛ حيث يتبع المطورون العقاريون التوجهات الرائجة، ويضيفون مراحل جديدة لبناء الفلل ومنازل التاون هاوس ضمن المشاريع القائمة بالفعل، والتي يتم بيعها بعد ساعات قليلة من طرحها بالسوق".



ووفقاً لداتا فايندر، منصة البيانات والرؤى العقارية التابعة لمجموعة بروبرتي فايندر، ارتفعت المبيعات الإجمالية في السوق الثانوية بنسبة 72% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. كما سجلت مبيعات الشقق الجاهزة زيادةً بنسبة 40% فيما ارتفعت مبيعات الفلل/ منازل التاون هاوس بنسبة 231.5%، حيث حققت 2,231 عملية بيع في الربع الأول من عام 2021 مقارنةً بـ 673 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



في حين أحرزت المجمعات السكنية الأكثر شهرةً زيادةً ملحوظةً في أرقام المبيعات خلال الربع الأول من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2020. واستأثرت دبي هيلز استيت والمرابع العربية والينابيع وند الشبا بـ 30% من إجمالي مبيعات الفلل ومنازل التاون هاوس في السوق الثانوية خلال الربع الأول من عام 2021.

يُعد ندّ الشبا مجمع فلل ومنازل تاون هاوس جاهزة شهد ازدهاراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث يضم أكبر عدد من المنازل الجاهزة المباعة في الربع الأول من عام 2021. وعلى الرغم من عدم تسجيله لأي عملية بيع خلال الربع الأول من عام 2020، إلا أنه شهد مبيع 248 وحدةً في الربع الأول من العام الجاري، بالتزامن مع تسليم وحداته العقارية على مدار العام الماضي. وشهدت أغلبية المجمعات الرئيسية زيادةً في المبيعات بأكثر من 100%، وبرز في مقدمتها تاون سكوير بنسبة 800% وجرين كوميونيتي بنسبة 592% وميدان بنسبة 411% ونخلة جميرا بنسبة 364%.



ووفقاً لبيانات البحث الخاص التي أجرته بروبرتي فايندر، تمثّل دبي هيلز استيت 9% من جميع عمليات البحث عن الفلل ومنازل التاون هاوس خلال الربع الأول من عام 2021، تليها المرابع العربية (8%) ونخلة جميرا (7.1%) ومدينة محمد بن راشد (4.5%) وداماك هيلز (4.4%). كما تشكّل الوحدات السكنية المكونة من ثلاث غرف نوم 15.3% من جميع عمليات البحث، مقابل 13.4% للوحدات المؤلفة من أربع غرف نوم و11.3% للوحدات المكونة من أكثر من أربع غرف نوم. وتشمل أهم الكلمات المفتاحية في محركات البحث لهذه الفترة، حوض سباحة، وترقية، ومفروشة، وخطة سداد، ووحدة سكنية مشرفة على زاوية.

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