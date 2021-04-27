«الاتحاد للطيران» تطلق عرضاً للسفر إلى أثينا يبدأ من 995 درهماً

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، اليوم، عن عرض للسفر إلى اليونان، إحدى الوجهات التي لا تشترط على المسافرين من دولة الإمارات الخضوع للحجر الصحي عند الوصول.

وأفادت الشركة في بيان لها بأنه يمكن للمتعاملين السفر من أبوظبي إلى أثينا مع العودة مقابل 995 درهماً فقط على متن الدرجة السياحية، أو مقابل 9995 درهماً على متن درجة الأعمال، لافتة إلى أن العرض يسري لغاية الثلاث من مايو 2021، للسفر حتى 20 نوفمبر 2021.

وأضافت «الاتحاد للطيران» أنها تُسيّر رحلتين في الأسبوع إلى أثينا يومي الخميس والسبت، مستخدمة طائرتها «بوينغ 787-9 دريملاينر».

وأكدت الشركة أنه وبفضل «برنامج الاتحاد للصحة والسلامة»، المعروف بإجراءات التعقيم والسلامة الصارمة التي يطبّقها على خدمات السفر إلى ومن وعبر أبوظبي، سيحظى المسافرون بأعلى مستويات النظافة والتعقيم على امتداد رحلتهم، ويشمل ذلك، فريق سفراء «الاتحاد للصحة والسلامة»، الذي يوفر إرشادات ومعلومات صحية ورعاية أساسية على مدار الساعة سواء قبل الرحلة أو على متن الرحلات، كما يحصل جميع المسافرين على متن «الاتحاد للطيران» على تغطية صحية مجانية ضد «كوفيد-19»، والتي تم تمديدها أخيراً لغاية 30 سبتمبر 2021.



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