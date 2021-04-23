مصطلح في العناوين.. «الاستحواذ»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

«الاستحواذ».. هو عندما تشتري إحدى الشركات معظم أو كل أسهم شركة أخرى للسيطرة على تلك الشركة. وقد تحدث عمليات الاستحواذ، في الأعمال التجارية، بموافقة الشركة المستهدفة، أو على الرغم من عدم موافقتها.

وتحدث عمليات الاندماج والاستحواذ بشكل أكثر انتظاماً بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أكثر منها بالنسبة للشركات الكبيرة لأسباب مختلفة، من بينها زيادة حصة السوق، أو خفض التكاليف، أو السعي إلى دخول السوق الخارجية، أو كاستراتيجية نمو. ويختلف مصطلح «الاستحواذ» عن «الدمج»، فالأخير يعني أن تتحد الشركات المشترية والشركات المستهدفة معاً لتشكيل كيان جديد تماماً.

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