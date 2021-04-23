«موانئ دبي العالمية» تُناول 18.9 مليون حاوية خلال الربع الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، أمس، عن مناولتها 18.9 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات، خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع في إجمالي كميات الحاويات نسبته 10.2% على أساس سنوي، وبنسبة 9.6% على أساس المقارنة المثلية.

وأكدت المجموعة في بيان أن الربع الأول من عام 2021 شهد بداية قوية، حيث حققت جميع المناطق الرئيسة نمواً، لاسيما محطات الحاويات التابعة لـ«موانئ دبي العالمية» في الهند وأستراليا.

وأشارت المجموعة إلى أنه من الأمور المشجعة أيضاً استمرار استقرار حجم المناولة في ميناء جبل علي بدبي، إذ قامت محطة الحاويات بمناولة 3.5 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 2.6% على أساس سنوي.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة، سلطان أحمد بن سليّم: «نحن سعداء بالبداية القوية لعام 2021، حيث حققت محفظتنا نمواً في الحجم بنسبة 10.2% في الربع الأول من عام 2021، متجاوزاً للمرة الثانية النمو المقدر للقطاع البالغة نسبته 8.9%».

وأضاف: «يأتي هذا الأداء متفوقاً على التوقعات، ويؤكد مرونة القطاع العالمي للشحن بالحاويات وقدرة (موانئ دبي العالمية) على التفوق على أداء السوق».

وتابع بن سليم أن «نمو حجم التجارة يشهد تسارعاً ملحوظاً، وقد سمحت لنا استراتيجيتنا في تقديم حلول متكاملة لسلسلة التوريد لأصحاب البضائع المستفيدين بالاستفادة من هذا التعافي».

وذكر أنه «من المشجع أن جميع مناطقنا الرئيسة الثلاث حققت نمواً قوياً، حيث كانت الهند وأستراليا من المحركات الرئيسة لهذا النمو، كما شهد ميناء جبل علي الرئيس نمواً في حجم المناولة بنسبة 2.6%».

وضع جيد

قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليّم: «بشكل عام، فإن البداية القوية لهذا العام تجعلنا في وضع جيد لتقديم أداء مالي محسَّن في عام 2021، ومع كون بيئة التداول تبدو أكثر اعتدالاً، فإننا سنظل نركز على احتواء التكاليف لزيادة الربحية وإدارة النفقات الرأسمالية والتنفيذ المستمر لاستراتيجيتنا في تقديم حلول متكاملة لسلسلة التوريد لأصحاب البضائع المستفيدين».

• مناولة 3.5 ملايين حاوية في محطة حاويات جبل علي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news