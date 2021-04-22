"دبي للسياحة" تناقش مع شركائها خارطة طريق القطاع للمرحلة المقبلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضافت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) الاجتماعات ربع السنوية للجنتي المعارض وفعاليات الأعمال، لمناقشة آخر مستجدات قطاع فعاليات الأعمال، وزيادة عددها منذ استئناف نشاطها في شهر سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى رسم خارطة طريق للقطاع مع مواصلة الإمارة ريادتها وتصدرها مشهد التعافي العالمي في هذا المجال.

وجرى تنظيم اجتماعين افتراضيين خلال شهر رمضان المبارك تم خلالهما تأكيد الحرص على مشاركة أكبر عدد من المعنيين بهذه الصناعة من شتى أنحاء العالم، وترأس الاجتماعين المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي هلال سعيد المرّي، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي نظّمتها الدائرة خلال فترة جائحة "كوفيد-19"، وهدفت إلى إطلاع الشركاء على آخر التطورات، ومراحل التعافي، علاوة على التشاور معهم والاستفادة من خبراتهم لتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة.

كما اطلع المشاركون على أحدث المستجدات والنتائج الإيجابية المتعلقة بالفعاليات الكبرى التي جرى تنظيمها في دبي خلال الأشهر الماضية بما فيها معرض "جلفود"، و"أسبوع جيتكس للتكنولوجيا"، والاهتمام الكبير من قبل منظمي المعارض وكذلك المتخصصين في إقامة الاجتماعات والمؤتمرات، إلى جانب جهود التسويق في رفع مستوى الوعي بقدرات دبي في استضافة فعاليات الأعمال الكبرى. ومن أبرز الأحداث التي جرى تسليط الضوء عليها أيضاً ملتقى دبي لإعادة افتتاح الفعاليات العالمية، الذي عُقد الشهر الماضي ولاقى أصداءً إيجابية على المستوى الدولي.

وقال هلال سعيد المرّي: "بتوجيهات القيادة الرشيدة ، أسهمت جهود دبي في تمهيد الطريق أمام تعافي قطاع السياحة عالمياً خاصة مع استئناف فعاليات الأعمال، وذلك نتيجة لتعاون كافة الأطراف الذين بذلوا جهوداً حثيثة خلال العام الماضي لتثمر نتائجها الإيجابية خلال هذا العام، وبالتالي التأكيد على المكانة المتميزة لدبي باعتبارها واحدة من أكثر المدن أماناً لاستضافة الأحداث العالمية بمختلف فئاتها وأحجامها".

وأضاف قائلا: "تلعب الفعاليات دوراً حيوياً، لاسيما ونحن نستعد لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي، في جذب المزيد من الزوار للمدينة، وكذلك تعزيز مكانتها كوجهة عالمية مميزة، إلى جانب استعادة النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية. فيما تلتزم "دبي للسياحة" بالعمل على تلبية احتياجات الشركاء، وأيضا الترحيب بإسهاماتهم وخبراتهم التي تساعدنا في تحقيق الأهداف المرجوة".

وأعرب المشاركون في الاجتماعين عن سعادتهم بالنتائج الإيجابية التي تحققت على الساحة الدولية، والآفاق الواعدة لجذب واستضافة المزيد من فعاليات الأعمال الكبرى في دبي، فضلاً عن الثقة المتزايدة بين الشركاء، الذين سيشارك عدد كبير منهم في الفعاليات الكبرى التي ستقام في المدينة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك معرض "سوق السفر العربي"، و"مؤتمر الصحة العربي"، و"المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية"، و"المؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول".

وفي ختام الاجتماعين، أجاب المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالبرنامج الوطني للتطعيم، وفحوصات فيروس كورونا المستجد، وتدابير السلامة، وأحدث الإرشادات وأفضل الممارسات للمنظمين ومواقع استضافة الأحداث.

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