موانئ دبي العالمية: بداية قوية لعام 2021 ونمو أحجام المناولة بنسبة 10% في الربع الأول

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قامت موانئ دبي العالمية المحدودة بمناولة 18.9 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الأول من 2021، وارتفع إجمالي كميات الحاويات بنسبة 10.2% على أساس سنوي، وبنسبة 9.6%% على أساس المقارنة المثلية.

وشهد الربع الأول من هذا العام بداية قوية، وحققت جميع المناطق الرئيسية الثلاث نموًا، وخاصة محطات الحاويات التابعة لنا في الهند وأستراليا. ومن الأمور المشجعة أيضًا استمرار استقرار حجم المناولة في ميناء جبل علي (دولة الإمارات)، حيث قامت محطة الحاويات بمناولة 3.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا في الربع الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 2.6% على أساس سنوي.

وعلى المستوى الموحد، قامت محطات الحاويات بمناولة 11.2 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدمًا خلال الربع الأول من 2020، وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 8.2 % على أساس مُعلَن وارتفاعًا بنسبة 7.0%سنويًا على أساس المقارنة المثلية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، سلطان أحمد بن سليّم، نحن سعداء بالبداية القوية لعام 2021 حيث حققت محفظتنا نموًا في الحجم بنسبة 10.2% في الربع الأول من عام 2021، متجاوزًا للمرة الثانية النمو المقدر للقطاع والالغة نسبته 8.9%. ويأتي هذا الأداء متفوقًا على التوقعات ويؤكد مرونة القطاع العالمي للشحن بالحاويات و قدرة موانئ دبي العالمية على التفوق على أداء السوق.

وأضاف: يشهد نمو حجم التجارة تسارعًا ملحوظاً، وقد سمحت لنا إستراتيجيتنا في تقديم حلول متكاملة لسلسلة التوريد لأصحاب البضائع المستفيدين بالاستفادة من هذا التعافي، ومن المشجع أن جميع مناطقنا الرئيسية الثلاث حققت نموًا قويًا، حيث كانت الهند وأستراليا من المحركات الرئيسية لهذا النمو، كما شهد ميناء جبل علي (دولة الإمارات) الرئيسي نموًا في حجم المناولة بنسبة 2.6%.

وتابع: وبالنظر إلى المستقبل، فعلى الرغم من أن البيئة التجارية على المدى القريب لا تزال إيجابية، إلا أننا لا نزال مدركين أن الانتعاش الاقتصادي يمكن أن يتعطل بسبب جائحة "كوفيد-19" وحالة عدم التيقن الجيوسياسي في بعض أجزاء العالم والحرب التجارية المستمرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news