فلاي دبي تعيد رحلاتها إلى باتومي خلال الصيف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أضافت فلاي دبي مدينة باتومي إلى جدول رحلاتها الصيفي الموسمي. وتشغل الناقلة حاليا رحلات الى مطار تبليسي الدولي (TBS) في جورجيا ، في حين ستشغل أيضًا ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار باتومي الدولي (BUS) في الفترة من 12 مايو حتى 1 سبتمبر.

وقال جيهون أفندي ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "يسعدنا إعادة إطلاق رحلاتنا إلى باتومي التي كانت من الوجهات الصيفية المفضلة لمسافرينا في السنوات السابقة. ما زلنا نركز على إضافة المزيد من الخيارات للسفر هذا الصيف مع توقع تخفيف قيود السفر الدولية. الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai.com. بالإضافة إلى ذلك ، ستتاح للمسافرين اختيار باقات كاملة من عطلات فلاي دبي ".

توفر باتومي للمسافرين الراغبين في السفر هذا الصيف وجهة مثالية بما تحتويه من منتجعات ساحلية شهيرة وقممها الجبلية الرائعة الجميلة والمناخ المعتدل. تُعرف باتومي باسم "لؤلؤة البحر الأسود" ، وهي ثاني أكبر مدينة في جورجيا ، وتقع في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد. وتعد المدينة وجهة سياحية شهيرة تشتهر بشواطئها ومطاعمها ومقاهيها ونوافيرها الراقصة وعجلة فيريس الشهيرة.

وخلال هذا الصيف سيرتفع عدد وجهات فلاي دبي إلى 79 وجهة في 46 دولة. بالإضافة إلى عروضها الموسمية ، توفر فلاي دبي للمسافرين مجموعة متنوعة من الوجهات الترفيهية الشعبية التي تعكس تنوع شبكتها. ولأولئك الذين يسعون لقضاء عطلة في المدينة ، توفر فلاي دبي للمسافرين فرصة استكشاف مجموعة من المدن الغنية بالثقافة والتراث والأنشطة مثل باكو وبوخارست واسطنبول ومينسك وتبليسي وتيرانا ويريفان.

إلى جانب العطلات في المدن ، يعتبر موسم الصيف هو الوقت المثالي لتمتع بالشواطئ . تمنح رحلات فلاي دبي إلى كولومبو وجزر المالديف وزنجبار الفرصة للمسافرين لاستكشاف بعض من أفضل الشواطئ والمواقع الاستوائية في العالم.

وستكون رحلات باتومي ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات ، مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر محور الطيران في دبي إلى 155 وجهة بين كل من طيران الإمارات وشبكة فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

وتم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. توفر فلاي دبي تأمين سفر متعدد المخاطر يشمل تغطية ضد كوفيد -19 لمنح المسافرين قدرًا أكبر من راحة البال عند السفر .

ويتعين على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا " IATA Travel Centre " طوال رحلتهم ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com

وستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار باتومي الدولي (BUS) أيام الأربعاء والخميس والأحد من 12 مايو إلى 1 سبتمبر.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي باتومي من 6,845 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1,605 درهم .

فيما تبدأ أسعار تذاكر السفر ذهابًا وإيابًا من BUS to باتومي الى دبي من 1,125 دولارًا وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 385 دولارًا .

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