بدء تداول العقود الآجلة للروبية الباكستانية في «دبي للذهب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس، عن إطلاق العقود الآجلة للروبية الباكستانية، التي أصبحت متاحة للتداول الآن.

وأشارت البورصة في بيان إلى أنه باعتبارها العقود الأولى من نوعها التي يتم تداولها في أي بورصة مرخّصة في العالم، ستوفر العقود الآجلة للروبية الباكستانية لأعضاء البورصة وعملائهم أفضل آليات الحماية والتحوط الممكنة من خلال تداول الروبية الباكستانية.

كما ستوفر هذه العقود الفرصة لتداول مجموعة واسعة من منتجات العملات الأجنبية المتداولة حالياً في بورصة دبي للذهب والسلع.

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