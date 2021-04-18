أفضل 5 مناطق لاستئجار شقق مفروشة في دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أفاد تقرير حديث لموقع «بيوت دوم كوم» أن دبي تحتضن مجموعة مناطق مميزة ترتقي بأعلى معايير الحياة العالمية، إذ توفر مجموعة شقق مفروشة مميزة ومزوّدة بمختلف المرافق الخدمية، التي تتناسب مع أولئك الذين يخططون للعيش في دبي فترة قصيرة. وتوفر هذه الوحدات الوقت والجهد في البحث عن قطع أثاث مناسبة، أو تصميم ديكور المنزل، أو شراء الأجهزة الكهربائية. وأشار التقرير إلى وجود خمس مناطق تميزت عن غيرها من حيث الطلب على استئجار هذا النوع من الوحدات، حيث جاءت منطقة مرسى دبي «دبي مارينا» في المرتبة الأولى، تليها مدينة دبي الرياضية، ثم «قرية جميرا الدائرية»، ومنطقة الخليج التجاري، وأخيراً «أبراج بحيرات جميرا»، إذ تعتبر جميعها من أكثر المناطق طلباً لاستئجار شقق مفروشة في دبي عموماً.

«مرسى دبي»

ذكر التقرير أن منطقة «مرسى دبي» تعتبر واحدة من أفضل المناطق التي توفر شققاً مفروشة للإيجار، وذلك بسبب قربها من مختلف أماكن الترفيه ومراكز الأعمال، ويمكن العثور في المنطقة على وحدات سكنية مميزة على اختلاف مساحاتها، بدءاً من استوديو بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 38 ألف درهم، وشقق من غرفة نوم وصالة بمتوسط إيجار 58 ألف درهم سنوياً، كما يمكن العثور على شقق من غرفتين وصالة بمتوسط سنوي يبلغ 90 ألف درهم، أو ثلاث غرف وصالة بمتوسط 133 ألف درهم سنوياً.

«مدينة دبي الرياضية»

بحسب التقرير، حازت «مدينة دبي الرياضية» المرتبة الثانية في قائمة أفضل المناطق لاستئجار شقق مفروشة، إذ توفر المنطقة استوديو مفروشاً بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 22 ألف درهم، وشققاً من غرفة وصالة بمتوسط يبلغ 33 ألف درهم سنوياً، فيما يبلغ متوسط الإيجار السنوي لشقة من غرفتين وصالة 45 ألف درهم، ولشقة من ثلاث غرف وصالة 65 ألف درهم.

«قرية جميرا الدائرية»

بدورها، توفر «قرية جميرا الدائرية» استوديو مفروشاً بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 30 ألف درهم، وشققاً من غرفة وصالة بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 45 ألف درهم، وشقق من غرفتين وصالة بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 60 ألف درهم، فضلاً عن شقق من ثلاث غرف وصالة بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 97.5 ألف درهم.

«الخليج التجاري»

أما منطقة «الخليج التجاري» فتعد من أكبر المراكز السكنية والتجارية في دبي، وتتميز بموقعها القريب من قناة دبي المائية، و«داون تاون دبي». وتوفر هذه المنطقة استوديو مفروشاً للإيجار بمتوسط سنوي يبلغ 40 ألف درهم، وشققاً من غرفة وصالة بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 60 ألف درهم سنوياً، فضلاً عن شقق من غرفتين وصالة بمتوسط إيجار سنوي يصل إلى 85 ألف درهم، وشقق من ثلاث غرف وصالة بمتوسط إيجار يبلغ 115 ألف درهم سنوياً.

«أبراج بحيرات جميرا»

وحلّت منطقة «أبراج بحيرات جميرا» في المركز الخامس، وتوفر استوديو مفروشاً للإيجار بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 34 ألف درهم، وشققاً من غرفة وصالة بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 50 ألف درهم. كما يمكنك العثور على شقق من غرفتين وصالة بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 70 ألف درهم، وشقق من ثلاث غرف وصالة بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 93 ألف درهم.

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